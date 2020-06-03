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Şili'de şiddetli deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de şiddetli deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün San Pedro'ya 47 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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