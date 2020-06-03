Şili'de şiddetli deprem

G\u00fcney Amerika \u00fclkesi \u015eili'de 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\nDepremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fcn San Pedro'ya 47 kilometre uzakl\u0131kta oldu\u011fu belirtildi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kiras\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyen kad\u0131nlara ahlaks\u0131z teklif: Ya benimle ol ya da...ABD'de g\u00f6steriler 8. g\u00fcn\u00fcnde!Do\u011fum yapt\u0131ktan 26 g\u00fcn sonra tekrar do\u011furdu! Hem de ikiz\u2026