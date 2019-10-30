Şili'deki gösteriler uluslararası zirveleri iptal ettirdi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde iki haftadır süren hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle, ülkesinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin iptal edildiğini açıkladı.

Pinera, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da basın toplantısı düzenledi.

Hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterileri hedef alan Pinera, "Büyük bir üzüntüyle söylüyoruz çünkü bu Şili için üzücü bir durum, hükümetimiz APEC ve COP25 zirvelerine ev sahipliği yapmamaya karar verdi. Bu iki zirve için de sorun teşkil eden sıkıntıları ve rahatsızlıkları derinden anlıyor ve üzüntülü olduğumuzu dile getiriyoruz." diye konuştu.

Pinera, bu kararın ülkenin son dönemde içinde bulunduğu zor durum nedeniyle alındığını belirterek, hükümetinin birincil önceliğinin kamu düzenini, vatandaşın güvenliğini ve sosyal barışı sağlamak olduğunu kaydetti.

Öte yandan Pinera, daha önce uygulamaya koyduğu ekonomik yardım paketinin genişletileceğini ve halkı dinlemek için bir diyalog sürecinin başlatılacağını sözlerine ekledi.