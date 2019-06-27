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Şili'den iki devletli çözüme destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera: - "Şili, güvenli ve tanınmış sınırları olan Filistin ve İsrail'in özgür ve güvenli devletler olarak varlığını destekliyor"

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda, "Şili, güvenli ve tanınmış sınırları olan Filistin ve İsrail'in özgür ve güvenli devletler olarak varlığını destekliyor." dedi.

Bölgeye yaptığı üç günlük resmi ziyaretin ardından Pinera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin ve İsrail arasındaki barış girişimlerine değinerek, "Şili, güvenli ve tanınmış sınırları olan Filistin ve İsrail'in özgür ve güvenli devletler olarak varlığını destekliyor." ifadesini kullandı.

Pinera, Şili ile Filistin arasında eğitim, sağlık, gümrük ve ticaret alanlarında iş birliği anlaşmaları yaptıklarını bildirdi.

Resmi ziyaret kapsamında dün Filistin ve İsrail'e gelen Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ziyaretinde kendisine Filistinli yetkililerin eşlik etmesinden İsrail rahatsızlık duymuştu.

Pinera, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüştükten sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera

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