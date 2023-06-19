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Silifke'de develi, davullu zurnalı il olma talebi! 'Ya il olacak, ya il olacak

19.06.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçe' çıkışı, il olmayı bekleyen ilçelerde büyük heyecan yarattı. İl olmayı bekleyen ilçeler, yaptıkları organizasyonlarla il olma taleplerini duyurmaya çalışıyor. Son olarak Mersin'in 132 bin nüfuslu Silifke ilçesinde il olma talebi develi, davul ve zurnalı etkinlikle duyuruldu. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Silifkemiz ya il olacak, ya il olacak" dedi.

Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nde, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Ziraat Odası Başkan Vekili Kemal Gezer, OSB Müdürü Faki Gürsoy, Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur, MHP KAÇEP Başkanı Kıvanç Derya, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve bölge halkının katılımıyla yörüklerin kıyafetini giyen Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçenin il olma isteğini ilçeye bağlı tarihi Cennet-Cehennem mağaralarının önünde deve üzerinde davullu zurnalı etkinlikle duyurdu.

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'SİLİFKE'MİZ İLK ADAYLARDAN BİRİDİR'

Tarihi, denizi, doğası, tarım ürünleri, sanayisi ve limanıyla geçmişte elinden alından il haklarının şimdi kendilerine geri verilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Sadık Altunok, "MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısında yaptığı 'Yeni yüzyılda 100 il' önerisi uzun yılladır il olmayı bekleyen ilçemizde büyük bir heyecan yaratmıştır. Geçtiğimiz yıl ilçemize gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da yaptığım görüşmelerde Silifke'mizin il olması talebini ileterek kendisine bir de dosya verdim. Silifkeliler olarak yıllarca özlemle beklediğimiz ve hak ettiğimizi düşündüğümüz il olma fırsatını, şimdi yeniden yakaladık. Şu anda il sayısı artırılacaksa Silifke'miz ilk adaylardan biridir ve il olmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de il sayısını artırma kararı Cumhur İttifakı bir ilçe belediyesi olarak bizleri son derece sevindirmiştir. Tarihi ve turistik yerleriyle, deniz ulaşımıyla, tarım ürünleriyle, sanayi ürünleriyle, Akdeniz bölgesinin en önemli ilçelerinden biri olan ve ayrıca Akkuyu Nükleer Güç santralinin de ilçemize yakın bir yerleşim alanı üzerinde kurulması il olmamız konusunda en büyük sebeplerimizin başında yer almaktadır" diye konuştu.

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'SİLİFKEMİZ YA İL OLACAK, YA İL OLACAK'

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1924-1933 yılları arasında İçel il merkezi olan Silifke'nin il hakkının geri verilmesini istediklerini ifade eden Altunok, "Bu yüzden Silifkeliler olarak elimizden alınan illik hakkımızın geri verileceğini ümitle bekliyoruz. Bu düşüncede olan tüm Silifkeli hemşerilerimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, mahalle muhtarlarımız ve bizlerin il olma istek ve çabalarının da TBMM'ye taşınmasında en büyük destekçimiz olarak da Mersin milletvekillerimizi görmekteyiz. Ben buradan sesleniyorum, 'Silifkemiz ya il olacak, ya il olacak.' İl olmak için gerekli her türlü şartları bünyesinde barındıran Silifkemiz bir an evvel il olmalıdır" dedi.

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'40 İLİ GEÇEN İHRACAT RAKAMLARIMIZ VAR'

Ülke genelinde 40 ilde gerçekleştirilen ihracat rakamlarının önünde olduklarına değinen Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, "Ticari alanda İç Anadolu'ya açılan bir kapıyız, Anamur, Mut, Gülnar, Aydıncık ilçeleri bizim il olmamızı destekliyor. 40 ili geçen ihracat rakamlarımız var, tarımımızla, organize sanayimizle, limanımızla ve nükleer santralin ilçemize yakınlığıyla Silifke olarak artık kabuğumuza sığmıyoruz. Tarım ürünlerimiz, çileğin ve yoğurdun başkenti bir ilçeyiz. Yıllar önce elimizden alınan illik hakkımızı geri istiyoruz" ifadesini kullandı. Silifke'nin il olmasını, 88 muhtarın da istediğini kaydeden Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da "Tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, Silifke artık kabuğuna sığmıyor. Biz Silifkeli mahalle muhtarları olarak Silifke'nin il olmasını istiyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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