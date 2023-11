Silikon Vadisi: Sam'in yolu... Sam Altman, OpenAI'a geri dönüyor! Prensipte anlaşmaya varıldı

Yapay zeka sektörünün en bilinen ve etkili isimlerden biri olan Sam Altman'ın OpenAI'den kovulmasıyla başlayan süreç Silikon Vadisi'nde bomba etkisi yarattı. Yaşananlar, tıpkı Facebook'un arkasında yatanları anlatan Sosyal Ağ (The Social Network) filmi gibi, beyaz perdeye aktarılsa şaşırılmaz. Hatta Sam Altman'ın görevden ayrılmasının arkasında yatanları anlatacak bir "Silikon Vadisi: Sam'in yolu" isimli film oldukça ilgi çekici bile olabilir. Peki ne olmuştu?

İlk olarak yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın görevinden ayrılacağı bildirildi. OpenAI tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun Sam Altman'ın CEO'luk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağını duyurduğu aktarıldı.

Altman'ın ayrılışının yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından geldiği belirtilen açıklamada, bu süreçte Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun Altman'ın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'ya liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

İstifa haberi gündeme damgasını vururken Altman'ın görevden alınmasından bir gün sonra geri getirilmesi için baskılar yapıldığı iddiaları öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre ise OpenAI'ın çalışanlarının yaklaşık yüzde 95'i, işten çıkarılan CEO Sam Altman'ın göreve iade edilmesini istedi. Şirketin 770 çalışanından 743'ü, aksi takdirde istifa edeceklerini açıkladıkları bir mektuba imza attı. ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın çalışanları ayrıca, Sam Altman'ı görevden alan yönetim kurulu üyelerinini tümünün istifasını istedi.

Ancak bu sırada Microsoft devreye girdi. Microsoft CEO'su Satya Nadella sosyal medyadan Sam Altman ve OpenAI'ın kurucu ortağı Greg Brockman'ın Microsoft'a katılacaklarını duyurdu. Nadella, "Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine öncülük etmek üzere Microsoft'a katılacakları haberini paylaşmaktan son derece heyecan duyuyoruz. Başarıları için gereken kaynakları onlara sağlamak üzere hızla hareket etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Nadella’nın bu paylaşımını alıntılayan Altman, “Görev devam ediyor” dedi.

OpenAI, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Sam Altman'ın Bret Taylor, Larry Summers ve Adam D'Angelo'dan oluşan yeni bir yönetim kurulu ile OpenAI'a CEO olarak dönmesi için prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Sam Altman'ın Bret Taylor (Başkan), Larry Summers ve Adam D'Angelo'dan oluşan yeni bir yönetim kurulu ile CEO olarak OpenAI'a dönmesi konusunda prensipte bir anlaşmaya vardık. Ayrıntıları belirlemek için iş birliği yapıyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır için çok teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

