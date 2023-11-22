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Silikon Vadisi: Sam'in yolu... Sam Altman, OpenAI'a geri dönüyor! Prensipte anlaşmaya varıldı

22.11.2023 10:25 | Son Güncelleme:
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Yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin geliştiricisi, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın görevinden ayrılmasıyla başlayan süreç adeta bir krize dönüştü! Süreç Microsoft'un devreye girip Altman'ı ve OpenAI'ın kurucu ortağı Greck Brockman'ı bünyesine katmasıyla daha da dikkat çekici bir hal aldı. Silikon Vadisi'nde etki yaratan gelişmeler sonrası "yaşananlardan bir film senaryosu çıkar" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Şimdi ise OpenAI, Sam Altman'ın dönüşü için prensip anlaşmasını duyurdu.

Silikon Vadisi: Sam'in yolu... Sam Altman, OpenAI'a geri dönüyor! Prensipte anlaşmaya varıldı

Yapay zeka sektörünün en bilinen ve etkili isimlerden biri olan Sam Altman'ın OpenAI'den kovulmasıyla başlayan süreç Silikon Vadisi'nde bomba etkisi yarattı. Yaşananlar, tıpkı Facebook'un arkasında yatanları anlatan Sosyal Ağ (The Social Network) filmi gibi, beyaz perdeye aktarılsa şaşırılmaz. Hatta Sam Altman'ın görevden ayrılmasının arkasında yatanları anlatacak bir "Silikon Vadisi: Sam'in yolu" isimli film oldukça ilgi çekici bile olabilir. Peki ne olmuştu?

BÖLÜM 1: SAM'İN AYRILIŞI

İlk olarak yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın görevinden ayrılacağı bildirildi. OpenAI tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun Sam Altman'ın CEO'luk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağını duyurduğu aktarıldı.

Altman'ın ayrılışının yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından geldiği belirtilen açıklamada, bu süreçte Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun Altman'ın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'ya liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

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BÖLÜM 2: GERİ GETİRİLME İDDİALARI VE ÇALIŞANLARIN İSTİFA TEHDİDİ

İstifa haberi gündeme damgasını vururken Altman'ın görevden alınmasından bir gün sonra geri getirilmesi için baskılar yapıldığı iddiaları öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre ise OpenAI'ın çalışanlarının yaklaşık yüzde 95'i, işten çıkarılan CEO Sam Altman'ın göreve iade edilmesini istedi. Şirketin 770 çalışanından 743'ü, aksi takdirde istifa edeceklerini açıkladıkları bir mektuba imza attı. ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın çalışanları ayrıca, Sam Altman'ı görevden alan yönetim kurulu üyelerinini tümünün istifasını istedi.

BÖLÜM 3: HAMLE SIRASI MICROSOFT'TA

Ancak bu sırada Microsoft devreye girdi. Microsoft CEO'su Satya Nadella sosyal medyadan Sam Altman ve OpenAI'ın kurucu ortağı Greg Brockman'ın Microsoft'a katılacaklarını duyurdu. Nadella, "Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine öncülük etmek üzere Microsoft'a katılacakları haberini paylaşmaktan son derece heyecan duyuyoruz. Başarıları için gereken kaynakları onlara sağlamak üzere hızla hareket etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Nadella’nın bu paylaşımını alıntılayan Altman, “Görev devam ediyor” dedi.

BÖLÜM 4: SAM'İN DÖNÜŞÜ... PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI!

OpenAI, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Sam Altman'ın Bret Taylor, Larry Summers ve Adam D'Angelo'dan oluşan yeni bir yönetim kurulu ile OpenAI'a CEO olarak dönmesi için prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Yapılan açıklamada, "Sam Altman'ın Bret Taylor (Başkan), Larry Summers ve Adam D'Angelo'dan oluşan yeni bir yönetim kurulu ile CEO olarak OpenAI'a dönmesi konusunda prensipte bir anlaşmaya vardık. Ayrıntıları belirlemek için iş birliği yapıyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır için çok teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

YANITSIZ KALAN AMA YANITI ÇOK MERAK EDİLEN O SORU...

Peki Sam Altman neden işinden olup Silikon Vadisi'nin uzun zamandır görmediği böylesine deprem etkisi yaratan bir süreç yaşandı? Bu sorunun yanıtı merak konusu. Çeşitli spekülasyonlar ortaya çıksa da, henüz somut bir yanıtı yok.

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yapay zeka OpenAI
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