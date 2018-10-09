Silivri Cezaevi'nde 'yok artık' dedirten olay: Gardiyan ve hükümlü gece yarısı dışarıp çıkıp, bir paketle geri döndü!

Türkiye'nin en sıkı güvenlik önlemlerinin uygulandığı Silivri Cezaevi'nde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Cezaevinde görevli infaz koruma memuru Samet A., gece nöbetinde Ali Taner D. isimli hükümlüyü aracıyla cezaevinden dışarı çıkardı. Bir süre dışarıda kalan Samet A. ve hükümlü Ali Taner D. daha sonra cezaevine geri döndü.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, kamera kayıtlarında hükümlünün cezaevine dönerken elinde bir paket olduğu görülürken cezaevi yönetimi, paketin içerisinde cezaevine sokulan şeyin ne olduğunu ise belirleyemedi.

Silivri Cezaevi yönetimi, ek bina olarak isimlendirilen hükümlü binasında Samet A. isimli infaz koruma memurunun gece nöbetinde ismi bilinmeyen bir hükümlüyü gece geç vakitte bina dışına çıkardığını ve bir süre sonra geri getirdiği duyumunu aldı. Yapılan çalışmalar sonucu Samet A.’nın ek binada görev yaptığı gece vardiyasının geriye dönük kamera kayıtları izlendi. Kayıtlarda Samet A.’nın 14 Ağustos’ta saat 23.38’de bir hükümlü ile dışarı çıktığı görüldü. Samet A. ve hükümlü önce memur kulübesinin önünden, daha sonra ise hastane ve jandarma nezaretlerinin önünden ilerleyerek 00.05.22 sıralarında Samet A.'nın özel aracı ile nizamiyeden çıkış yaptı. 00.21.39'da ise cezaevine yine beraber geri döndüler. Kamera kayıtlarına hükümlünün dışarıdan içeri girerken elinde bir paket olduğu yansırken bu paketin ek binaya ise memur Samet A. aracılığı ile sokulduğu görüldü. Yapılan incelemeler sonucu dışarı çıkarılan hükümlünün Ali Taner D. olduğu tespit edilirken, içeriye sokulan paketin içerisinde ne olduğu ise tespit edilemedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından Samet A. gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Samet A. görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Paketle cezaevine sokulan şeyin uyuşturucu mu, silah mı, para mı olduğu ise merak konusu oldu.

