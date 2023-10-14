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Silivri'de fabrika yangını! Personeller kıl payı kurtuldu...

14.10.2023 18:15 | Son Güncelleme:
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Silivri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kısa süre içerisinde tüm fabrikaya yayıldı. 3 personel yangın alarmı sayesinde kıl payı kurtuldu. Fabrikadaki yangın, ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü.

Silivri'de 14.30 civarında mobilya imalat fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrika alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine birçok farklı bölgeden itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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FACİADAN ALARM SAYESİNDE KURTULDULAR

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevler kısa sürede bütün fabrikaya yayıldı. Yaklaşık 4 saattir devam eden yangında fabrika küle döndü. İçerideki 3 işçinin ise yangın alarmının devreye girmesiyle dışarı çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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yangın Silivri

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