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Silivri'de saklanıyormuş! O soruşturmada görevliydi, İlyas Turan böyle yakalandı

19.06.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında hapis cezası bulunan ihraç komiser İlyas Turan'ın Silivri'de saklandığı belirlendi. Turan, sözde Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu terör örgütü soruşturması olarak bilinen soruşturmanın yürütüldüğü dönemde İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde görevliydi. FETÖ bağlantısı tespit edilen Turan görevden ihraç edilmişti.

Silivri'de saklanıyormuş! O soruşturmada görevliydi, İlyas Turan böyle yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 4 yıl 12 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlyas Turan'ın Silivri'de saklandığı belirlendi.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde komiserlik yaparken FETÖ bağlantısı tespit edilince meslekten ihraç edilen Turan'ın, yine FETÖ tarafından 2010-2014 yılları arasında yürütülen, yüzlerce mağdur, müşteki ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını, dernek ve vakıfları herhangi bir gerekçe olmadan terörle ilişkilendiren sözde 'Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu Terör Örgütü' soruşturmasında görev aldığı öğrenildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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