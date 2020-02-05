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  4. Silivri’de sokak ortasında cinayet! Görüntüler ortaya çıktı

Silivri’de sokak ortasında cinayet! Görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Silivri’de 28 yaşındaki genç, sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, cinayet anı da kameralara yansıdı.

Silivri’de sokak ortasında cinayet! Görüntüler ortaya çıktı

Olay, saat 23.00 sıralarında Fenerköy Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre Eray Tömen (28), evine gittiği sırada kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından tüfekle öldürüldü. Silah sesiyle duyarak olay yerine giden vatandaşların yerde yatan bir kişiyi görmesiyle olay 112 sağlık görevlilerine ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eray Tömen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri suç aleti tüfekle birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.

Eray Tömen’in öldürüldüğü olay, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Silivri’de cinayet anı kamerada

(İHA)

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Silivri cinayet eray tömen

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