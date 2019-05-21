Silivrili fabrika işçileri iftarda bir araya geldi

Ramazan ayı dolayısıyla birlik ve beraberliği, kardeşliği pekiştirmek adına düzenlenen iftarlar devam ediyor. Silivri’de çalışan fabrika işçilerine yönelik organizasyonla Kale Kayışları Fabrikası’nın işçileri iftar programında bir araya geldi.

Silivri Garden Restaurant’ta Kale Kayışları Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Faruk Dağlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine fabrika yöneticileri ve çalışanları katıldı. Fabrika yöneticileri, fabrika işçileri için verdikleri iftarda masaları tek tek dolaşarak işçilere ve ailelerine teşekkür etti.

Programda konuşan fabrika müdürü Kaya Kankaya, geleneksel olarak gerçekleştirdikleri iftar organizasyonuna katılımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, fabrikada ulaşılan iş güvenliği, üretim performansı ve kaliteyi, etkili takım çalışmalarının sonucu olarak gördüğünü söyledi. Kankaya, bu başarıların artarak devam edeceğine olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Kale Kayışları Fabrikası yönetim kurulu başkanı Faruk Dağlı adına söz alan fabrika koordinatörü Elif Dağlı da, “Sevgili Kale Kayışları ailemiz iftar yemeğimize hoşgeldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu birlik ve beraberlik içinde bereketli nice Ramazanlar dilerim. Yönetim kurulu başkanı Hasan Faruk Dağlı adına hepinizi selam ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.