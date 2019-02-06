Simaları farklı isim ve meslekleri aynı

İsimleri, soyisimleri, doğdukları şehir, mezun oldukları okul, yaptıkları iş ve baba meslekleri aynı olan 43 ve 41 yaşlarındaki "İlker Ergül"ler, okul yıllarında tanışma imkanı bulmadı.

UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğan, aynı ad ve soyadı taşıyan, aynı okuldan mezun olan ve 20 yıldır aynı mesleği yapan, tesadüfen tanışıp arkadaş olan iki inşaat mühendisinin benzer yönleri şaşırtıyor.

Ergül, okuldan mezun olduktan sonra adaşının babasıyla tesadüfen bir yerde karşılaştıklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsmimi sorduğunda İlker Ergül olduğunu söyledim. Çok şaşırdı, oğluyla adımızın, soyadımızın ve mesleklerimizin aynı olduğunu söyledi. Beni oğlunun yanına götürdü. Bu vesileyle üniversiteden mezun olduktan 1 yıl sonra tanışmış olduk. O günden beri arkadaşlığımız devam ediyor. Aynı ilçede doğduk, aynı isim ve soyadı taşıyoruz, aynı üniversiteden aynı yıl mezun olduk, ikimiz de inşaat mühendisiyiz."

Ortak yönleri nedeniyle zaman zaman yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Ergül, "Çizdiğimiz projeler, müşterilerimiz karışıyor, belediyeler de bizi karıştırıyor. Belediyelerde ruhsat imzalarken karışıyor bazen. Aynı isim ve, soy ismine sahip olmamız, aynı mesleği yapmamız ve bürolarımızın da birbirine yakın olması müşterilerde ve çevremizde şaşkınlık oluşturuyor. Aynı isim, soy ismi ve meslekte iki farklı hayatı yaşıyoruz. Tek isim, iki farklı kişilik, iki farklı hayat. İlk zamanlar çok endişeliydik fakat şimdi gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.