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"Şimdi Afrikalılarla Afrika'daki meseleleri birlikte çözme zamanı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 02:45 | Son Güncelleme

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: - "Afrika'nın her yerinde aynı zorluklarla karşılaşıyoruz. Şimdi Afrikalılarla Afrika'daki meseleleri birlikte çözme zamanı"

Batı Afrika ülkesi Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Afrika'nın her yerinde aynı zorluklarla karşılaşıyoruz. Şimdi Afrikalılarla Afrika'daki meseleleri birlikte çözme zamanı." dedi.

Afrika kıtasının güneyindeki küçük ülke Esvatini'nin kralı 3. Mswati'nin Senegal'e resmi ziyareti kapsamında, başkent Dakar'da tören düzenlendi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhuriyet Sarayı'nda düzenlenen resmi tören ve baş başa görüşmenin ardından Kral 3. Mswati ile Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Sall, Kralın ziyaretinin, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda Uganda'ya karşı aldığı galibiyete denk gelmesinin, ziyarete ayrı bir anlam yüklediğini söyledi.

Afrika Birliği 12. Olağanüstü Zirvesi'nin yapıldığı, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının uygulamaya konulma aşamalarının tartışıldığı ve kıta ülkelerinin birliğinin sağlanmasına ilişkin meselelerin konuşulduğu bir zamanda bu ziyaretin önemli olduğuna işaret eden Sall, "Afrika'nın her yerinde aynı zorluklarla karşılaşıyoruz. Şimdi Afrikalılarla Afrika'daki meseleleri birlikte çözme zamanı." şeklinde konuştu.

Kral 3. Mswati de Senegal ile iş birliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, iş birliğinin artması yönünde bugün Senegal ile imzaladıkları anlaşmanın, iyi bir adım olduğunu ifade etti.

Tarım, sanayi, petrol gibi alanlarda ortaklık imkanı bulunduğunu ifade eden Kral 3. Mswati, iki ülkeden özel sektör temsilcilerinin de diğer ülkedeki fırsatları araştırması gerektiğini aktardı.

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