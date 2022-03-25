Simge'nin çok sevilen yırtmaçlı sahne elbisesine 500 TL altı alternatifler

Stilinizle ışıldamak için ihtiyacınız olan tek şey gösterişli elbiseler değil! Abartısız kombinler ve sade bir elbiseyle de göz doldurabilir, göz alıcı bir şıklığa kavuşabilirsiniz ama "Özel günlerde biraz abartmak gerek sanki." diye düşünenlerdenseniz bu elbiseler tam size göre! En az Simge'nin sahnede giydiği kadar iddialı elbiselerle gittiğiniz mekânların tozunu attırmaya hazır mısınız?

1. Kırmızı elbiseler olmazsa olmaz

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Siz de "Üç kuruş fazla olsun, kırmızı olsun!" diyenlerdenseniz Whenever Company Derin Yırtmaçlı Abiye ile tüm gözleri üzerinizde toplayabilir, hayran olunası bir görünüme kavuşabilirsiniz. Şıklığı detaylarında saklı elbise, bele tam oturan kalıbı sayesinde daha ince görünmenize yardımcı olur. Maksi boyu ise bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlar. İnce ip askıları ile omuzlarınızı açıkta bırakan model, zarafetinizi tamamlayan derin yırtmacı ile çok daha iddialı bir duruş vadeder. Elbisenin düz yaka kesimiyle gelen dekoltesini şık bir kolyeyle tamamlayabilirsiniz. Kırmızı elbiseyi, nude topuklu ayakkabılarla kombinleyerek dikkatleri ateş kırmızısı kıyafetinize çekebilirsiniz.

2. Mücevher gibi bir elbise

Zümrüt yeşilinin asaletiyle birleşen parıltılı detaylarla bezeli NKTCOLLECTİON Işıltılı Abiye, kusursuz bir görünüm vadediyor. Derin yırtmacıyla iddianızı tamamlayacak model sayesinde herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Bu elbiseyle şık davetlere katılabilir, en yakın arkadaşınızın düğününde doyasıya eğlenebilir ya da kendi nişanınıza gidebilirsiniz! Derin V dekoltesiyle birleşen ince ip askıları, omuzlarınızın güzelliğini gözler önüne serer. Belinize oturan kalıbı ve yere kadar inen modeli daha ince görünmenizi sağlar. Yürüdükçe açılan derin yırtmacı ile hareket ederken dans ediyormuşçasına etkileyici görünebilirsiniz. Zümrüt yeşili elbiseyi gümüş bantlı ayakkabılar ve sade takılar ile kombinleyebilirsiniz.

3. Asil bir duruşun adresi

Özel davetlerde kurtarıcınız olacak siyah bir elbiseyle karşınızdayız. Whenever Company Yandan Yırtmaçlı Uzun Abiye ile bulunduğunuz her mekânda gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Şıklığı sadeliğinde gizli model ile şahane kombinler oluşturabilirsiniz. Straplez kesiminin keskinliğini yumuşatan omuzlardaki zarif detaylar ile çok hoş bir görünüme kavuşacağınızdan eminiz. Vücudunuzu ikinci bir ten gibi saran modeli ile çok daha biçimli görünebilir, bel oyuntunuzu ortaya çıkarabilirsiniz. Bacağınızın yan tarafından gelip öne doğru açılan yırtmacı sayesinde çok daha iddialı bir görünüm kazanabilirsiniz. Siyah yırtmaçlı elbiseyi, gümüş renkli topuklu ayakkabılar ve siyah bir clutch çantayla tamamlayabilirsiniz.

4. Asimetrik omuz detaylı bir elbiseye kimse hayır diyemez

Whenever Company Asimetrik Abiye Elbise'yle çok şık ve zarif bir görünüm yakalayabilirsiniz. Benzersiz tasarımıyla beğeni kazanan model, zamansız bir şıklık vadediyor. Bel kıvrımınızı ortaya çıkarmanızı sağlayacak taşlı kemeri ise elbiseye özgün bir dokunuş katıyor. Tek omzunuzu açıkta bırakacak asimetrik modeliyle dans gecelerine katılabilir, en şık davetlerde yerinizi alabilirsiniz. Kolye takmanıza gerek bırakmayan elbiseyi, şık bilekliklerle ve taşlı küpelerle tamamlayabilirsiniz. Kombininizin etkisini artırmak için siyah stiletto'lar giyebilirsiniz. Saçlarınızı dağınık bir topuz yapabilir ya da dalgalı şekilde açık bırakabilirsiniz.

5. Göz kamaştırmaya hazır olun

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Funwave Tek Omuzlu Elbise'nin cesur tasarımı sayesinde tüm gözler size çevrilecek! Gövdenizi sıkıca saracak elbiseyle her zamankinden daha iddialı bir görünüme kavuşabilir, şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz. Elbisenin asimetrik kesimiyle çok cool bir duruş sergileyebilirsiniz. Bel kısmında bulunan drape detaylarıyla hareketlenen modelin sırt ve göğüs dekoltesiyle etkileyici bir görünüm kazanabilirsiniz. Elbisenin nefes aldıran yapısı ve yumuşacık dokusuyla şıklığın yanında konforun tadını da çıkarabilirsiniz. Kahverenginin en güzel tonunu üzerinde taşıyan elbiseyi ön plana çıkarmak ve kombininizin gücünü artırmak için nude topuklu ayakkabıları tercih edebilir, gold takılar kullanabilirsiniz.

6. Rengine ve modeline aşık olacaksınız

Varyant Saks Mavisi Dekolteli Elbise, görenleri her detayıyla büyülüyor! Elbisenin derin göğüs dekoltesiyle çok daha iddialı bir görünüme kavuşabilirsiniz. İnce ip askılarının ortaya çıkardığı omuzlarınıza saçlarınızı dalgalı şekilde bırakabilir, şık bir kolyeyle ihtişamlı bir stil yakalayabilirsiniz. Bel kısmının altından kruvaze olarak gelen eteğindeki yırtmaç detayıyla hareketlenen modeli, platform topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Saks mavisi elbiseyle bronz, gold ve nude renkli aksesuarlar kullanabilir; iddialı duruşunuzu tamamlayabilirsiniz. Serin havalarda omzunuza beyaz bir suni kürk atabilir, böylece kırmızı halı şıklığı yakalayabilirsiniz.

7. Kalp yakalı bir modele ne dersiniz?

Elbisenin önce hangi detayını anlatsak bilemedik! Gördüğünüz ilk andan itibaren aşık olacağınız Bomestida Balon Kol Uzun Abiye, her detayıyla çok şık. Bu elbisenin iddialı duruşuyla kusursuz bir görünüm yakalamanız işten bile değil. Mürdüm renkli yırtmaçlı elbise ile gittiğiniz her yerde şıklığınızla görenleri hayrete düşürebilirsiniz. Kalp yaka dekoltesiyle çok daha zarif bir duruş vadeden elbise, balon kol detaylarıyla çok hareketli. Bilek kısmındaki özgün detayları ile havalı bir görünüm yakalayabileceğiniz elbisenin derin yırtmacı ise hayran olunacak cinsten. Mürdüm renkli elbiseyi, siyah ya da krem renkli topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.

8. Farkınızı ortaya koyun!

Özgür ruhunuzu tarzınıza yansıtmak ve sıra dışı bir görünüme kavuşmak için aradığınız elbise tam da bu. Satenin ipeksi dokunuşuyla kendinizi bir peri masalının içindeymiş gibi özel hissedebilirsiniz. Asimetrik kesim elbise, yırtmaç detayıyla çok cesur bir hâl alıyor. Derin sırt dekoltenizi tamamlamak için sırt aksesuarları kullanabilir, özgün tarzınızla çok şık görünebilirsiniz. Ön kısmındaki drape detaylarıyla hareketlenen modeli, sade bir ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz. Quzu Sırt Dekolteli Yırtmaçlı Saten Elbise'yi pembe, yeşil ya da mor aksesuarlarla kullanarak iddianızı tamamlayabilirsiniz. Ayrıca büyük taşlı küpeleri tercih ederek kıyafetinizin etkisini artırabilirsiniz.

9. Stilinizle ışıldamak sizin elinizde

"Şık bir davete katılacağım ama henüz ne giyeceğimi bulamadım!" diye düşünüyorsanız işte aradığınız elbise! Morun en güzel tonunu üstünde taşıyan Love Is Everywhere V Yaka Abiye, ışıltı detaylarıyla beğeni kazanıyor. Arkadan bakıldığında iki parça gibi görünen elbise, bel kısmındaki pencere detayıyla çok daha zarif bir hâl alıyor. Yırtmaç detayıyla cesur kombinlere imza atmanızı sağlayacak modelle tarzınızı konuşturabilirsiniz. Derin V dekoltesini şık bir kolyeyle tamamlayabilir, çok daha iddialı bir kombin oluşturabilirsiniz. Dikkati kıyafetinizin üzerine çekmek için elbiseyi siyah ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. En özel anlarınızda size eşlik edecek modelle bir yıldız gibi parlayabilirsiniz.

10. Sıra dışı bir şıklık yakalayın

"Özel günlerde hep aynı tarz giyinmekten sıkıldım, değişiklik arıyorum." diyenlerin asla hayır diyemeyeceği bir modelle karşınızdayız. Love Is Everywhere Yandan Yırtmaçlı Abiye ile şahane kombinlere imza atabilirsiniz. Yırtmaç ve drape detaylarıyla hareketlenen eteği ve askılı büstiyeri ile dans gecelerine, düğün davetlerine ve kokteyllere katılabilirsiniz. Kusursuz görünümünüzü tamamlamak için kırmızı payetli elbiseyi nude rengi ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Tarzınıza ve gideceğiniz mekana göre parçaları ayrı ayrı olarak da kullanabilirsiniz. Gösterişli takımı, sade takılarla kullanarak kombininizi dengeleyebilirsiniz. Saçlarınızı enseden sıkı bir topuz yaparak çok daha iddialı bir görünüm yakalayabilirsiniz.