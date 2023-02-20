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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni tutuklama!

20.02.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan A.A. tutuklandı.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni tutuklama!

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen A.A, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 21 oldu.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. (AA)

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