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  4. Sinan Ateş hakkındaki 'hain' çıkışı tartışma yarattı: Sosyal medya Baki Özışık'ın "Gereği yapıldı" sözlerini konuşuyor! Ayşe Ateş sert yanıt verdi

Sinan Ateş hakkındaki 'hain' çıkışı tartışma yarattı: Sosyal medya Baki Özışık'ın "Gereği yapıldı" sözlerini konuşuyor! Ayşe Ateş sert yanıt verdi

02.01.2024 10:29 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın göbeğinde meydana gelen Sinan Ateş suikastının aydınlatılması beklenirken gazeteci Baki Özışık'ın "Sinan Ateş’in bir duruşu vardı, MHP de gereğini yaptı” sözleri geniş yankı uyandırdı. Özışık'ın 'hain' sözcüğünü kullanmasına Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten sert tepki geldi. Ayşe Ateş, Özışık'a 'ihanet' belgesi de sordu.

Sinan Ateş hakkındaki 'hain' çıkışı tartışma yarattı: Sosyal medya Baki Özışık'ın "Gereği yapıldı" sözlerini konuşuyor! Ayşe Ateş sert yanıt verdi

Sinan Ateş cinayeti işlendiği günden beri Türkiye'nin gündeminden düşmedi. 30 Aralık 2022'de motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında X'teki bir sohbet odasında gazeteci Baki Özışık'ın kullandığı sözler gündem oldu.

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"HAİNİ İÇERİ SOKMAZLAR"

Cinayetin tartışıldığı sohbette Baki Özışık "Sinan Ateş’in bir duruşu vardı, MHP de gereğini yaptı. MHP’nin içinde hain insan olmaz, haini sokmazlar” ifadelerini kullandı. Sohbet odasındakiler "Ne demek gereğini yaptı" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

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AYŞE ATEŞ 'HAİN' SÖZÜNE SERT ÇIKTI

Özışık'ın bu sözleri kısa sürede ses getirirken Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in yanıtı dikkat çekti. Baki Özışık'a "Sinan'ın -hiçbirimizin bilmediği- ihanetine dair bir bilgi yahut belgeye sahip misiniz?" sorusunu yönelten Ayşe Ateş'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"'Sinan Ateş bir haindi. MHP de gereğini yaptı' şeklinde sözler sarf eden Baki Özışık'a: Kocam Sinan Ateş'in ne pusulası bozuktu ne de omurgası yamuktu. Hain de değildi, zalim de. O, yapılan bütün zulümlere, atılan bütün iftiralara, yöneltilen bütün tehditlere rağmen inandıklarından, kendini adadıklarından ömrünün son anına dek vazgeçmedi. Ölümü göze aldı, 'Davasından döndü' denmesini göze almadı.

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Sinan mertti, yiğitti, erdemliydi, karakterliydi, adam gibi adamdı diyebilirsiniz ancak hain kelimesini onunla yan yana getirebileceğiniz bir emareyi şeref, namus, ahlak ve sadakat çizgisinden şaşmadan geçirdiği ömrünün hiçbir yerinde bulamazsınız.

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"KAMUOYUNDA OLUŞAN MERAKI NE ZAMAN GİDERECEKSİNİZ?"

Şimdi size soruyorum: Sinan'ın -hiçbirimizin bilmediği- ihanetine dair bir bilgi yahut belgeye sahip misiniz? Eğer sahipseniz kamuoyunda oluşan merakı gidermek için bu bilgi ve belgeleri ne zaman paylaşacaksınız? Unutmayın ki insan, hayvandan konuşmakla üstündür. Ama doğru konuşmazsa hayvan ondan üstün olur."

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Süleyman Özışık Hadi Özışık Sinan Ateş
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