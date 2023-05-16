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Sinan Oğan için dikkat çeken 'Cumhur İttifakı' yorumu! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Daha yakın olduğunu ben biliyorum"

16.05.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için gözlerin çevrildiği Sinan Oğan hakkında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan dikkat çeken bir yorum geldi. "İkinci tur bizim için daha kolay olacak" diyen Kalın, Oğan için ise "Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ben biliyorum" şeklinde konuştu. Kalın ayrıca "Sinan Oğan ile görüşme olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Sinan Oğan için dikkat çeken 'Cumhur İttifakı' yorumu! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Daha yakın olduğunu ben biliyorum"

Türkiye 12 gün sonra sandık başına 13. cumhurbaşkanını belirlemek üzere bir kez daha gidecek. İkinci tura kalan adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olurken kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 5,17 oranında oy alan Sinan Oğan ve seçmeninin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Oğan'a ilişkin açıklamalar yaparken "Türkiye'nin kendi milli menfaatleri bağlamında pozisyonlar örtüşür, bir uyum sağlanır, bir yakınlaşma olur, buna göre bir değerlendirme yapılır. Ama bizim proaktif şekilde 'Şurayla görüşelim' gibi bir tavrımız yok" dedi.

"OY FARKININ KAPANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın seçim gündemini değerlendirdi. A Haber'de konuşan Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkının kapanmayacağını düşünmüyorum.

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"Daha sandıklar açılmaya devam ederken, kendileri manipülasyon çabası içinde olmaya çalıştıklarını ortaya koydular. Bu öfke patlaması neye yönelik bilmiyorum.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA DAHA YAKIN"

"Sinan beyin aldığı oy da kıymetli. Geldiği siyasi geleneği, dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ben biliyorum. Şahsi tanışıklığımız da vardır. Güzel de bir kampanya yaptı.

"Kampanya döneminde birkaç hadise hepimizi üzdü, bunlardan biri kaset vesaire kumpasıyla Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi oldu.

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SİNAN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

"Pazarlık kelimesi maalesef bazen çok yersiz, uygun olmayan şekilde kullanılıyor. Burada pazarlık söz konusu olmaz. Biz kendimizden gayet eminiz. Kalan 12-13 günü de 45 günü geçirdiğimiz gibi geçireceğiz. Türkiye'nin kendi milli menfaatleri bağlamında pozisyonlar örtüşür, bir uyum sağlanır, bir yakınlaşma olur, buna göre bir değerlendirme yapılır. Ama bizim proaktif şekilde 'Şurayla görüşelim' gibi bir tavrımız yok.

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