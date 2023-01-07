Sinan Sardoğan tutuklandı mı, ne kadar ceza alacak? İşte her cümlesiyle izleyenleri hayrete düşüren Müge Anlı Sinan Sardoğan ile ilgili gelişmeler

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir Sinan Sardoğan konuşuluyor. Arife Gökçe cinayetini işlediği düşünülen Sinan Sardoğan dün gece saatlerinde emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Vatandaşlar hem Arife Gökçe bulundu mu hemde hakkında onlarca ihbar ve şikayet olan Sinan Sardoğan'ın akıbetini merak ediyor. Peki Müge Anlı Sinan Sardoğan tutuklandı mı, ne kadar ceza verilecek? İşte merak edilenler...

SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI?

Müge Anlı'nın günlerdir araştırma yaptığı Arife Gökçe'nin kaybolması ve hayatından endişe edilmesi olayında baş şüpheli Sinan Sardoğan gösteriliyor. Aynı köyde yaşadığı, kendinden yaşça çok büyük kadınlara cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız eden Sinan Sardoğan dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Arife Gökçe olayından sonra günlerdir farklı farklı aileler yayına bağlanarak Sinan'ın kendilerini de rahatsız ettiğini söylediler.

En son Sinan Sardoğan'ın İstanbul Avcılar'da on beş yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıktı. Bu taciz olayı üzerine emniyet ekipleri dün gece yarısı Sinan Sardoğan'ı kaldığı otelden gözaltına aldı.

SİNAN SARDOĞAN İTİRAF MI ETTİ?

Sinan Sardoğan dün gözaltına alınmıştı. Akıbeti merak edilen Müge Anlı Sinan Sardoğan olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Sinan, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmasıyla beraber akıllara suçunu itiraf mı etti sorusu geldi.

Şu an için Sinan Sardoğan itiraf mı etti henüz bilinmiyor. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Sinan Sardoğan için bir açıklama yapılması bekleniyor.

