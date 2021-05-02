HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınavda maske çıkarılmasını protesto etti, ALES'e girmedi

Sınavda maske çıkarılmasını protesto etti, ALES'e girmedi

02.05.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi sınavı İstanbul'da başladı. Sınava girmek için Nişantaşı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, sınav sırasında maskelerin çıkarılacak olmasını protesto ederek sınav salonunu terk etti.

Sınavda maske çıkarılmasını protesto etti, ALES'e girmedi

2021 ALES ilkbahar dönemi sınavı, saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılan sınava erkenden gelip okul önünde bekleyenlerin yanı sıra son dakikada koşarak yetişen öğrenciler de oldu. Bazı öğrenciler ise girişlerin sonlandığı saat 10.00'dan sonra gelmeleri nedeniyle sınava alınmadı. Birkaç dakikayla sınavı kaçıran öğrenciler görevlilerle konuşarak, kapıyı açmaları için dil döktü. Tüm ikna çabalarına rağmen içeri alınmadıkları için hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler sınava giremeden geri dönmek zorunda kaldı.

SINAV SALONUNU TERK ETTİ

Sınava girmek için Nişantaşı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir öğrenci ise sınav sırasında maskelerin çıkarılacak olmasını protesto ederek sınav salonunu terk etti.

İsmini vermek istemeyen kız öğrenci, sağlığının sınavdan daha önemli olduğunun altını çizerek "Sınav salonunda maske çıkarılmasına izin veriliyor. İstediği kadar havalandırılsın. Dört duvar kapalı alanda, belirli sayıda kişi iki buçuk saat bulunacağız. Birisi evinin konforunda sınav yapacak diye benim hayatımdan bir sene daha gidiyor. Bir sene gitmesin istiyorsam hayatım riske giriyor. Ben niye böyle bir seçim yapmak zorundayım. Madem sınav, on binlerce vaka varken ertelenmiyor, hiç değilse maske zorunluluğu kalabilir. Doktorlar saatlerce maskeyle yaşıyor, hepimiz saatlerce yaşıyoruz. Orada sınava giren her birinin, gün içinde saatlerce maske ile dolaştığını biliyoruz. Bunu yapmıyorum diyen sokakta maskesini takmıyor demektir ya da çok az bir kesim evden çıkmıyordur. Eczacılar sabah dükkana maske ile giriyor akşama kadar maske ile çalışıyor. Burada insanlar iki saat test mi çözemeyecek? Oturarak soru çözüyoruz. Bir zahmet bunu öğrenmiş olsalardı pratik yapsalardı. Ama yapacak bir şey yok" dedi.

Sınav süresince maske çıkarmanın serbest olacağının kendilerine daha önceden gönderilen sınav belgesinde açıklandığını da hatırlatan öğrenci, "Sınav belgesinde yazıyor ama daha az vakalarda sınav ertelenmişti. Bu kadar vaka varken 'Herhalde bu yürürlükten kalkmıştır, tam kapanma olacak kadar kötü bir dönemdeyiz' diye düşündüm" dedi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Sosyal medyadan paylaştı! Kediye böyle işkence ettilerSosyal medyadan paylaştı! Kediye böyle işkence ettiler
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske ALES

En Çok Okunan Haberler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu: İstanbul'a hayırlı olsun

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu: İstanbul'a hayırlı olsun

Esra öğretmenin kahreden ölümü

Esra öğretmenin kahreden ölümü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.