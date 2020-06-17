Sınavda maske takmak konsantrasyonu bozar mı?

Uzman Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gitmeyen öğrencilerin ilk olarak evde online eğitimden çok memnun kaldıklarını belirtti. Köle, bu konunun hem LGS hem de YKS öğrencileri için geçerli olduğunu söyleyerek, "Hatta 'benim bol bol vaktim oldu, rahat ders çalışacağım, eksiklerimi kapatacağım' gibi söylemleri de oldu. Ancak süre uzadıkça öğrencilerin evde kapalı kalmaları genç oldukları için rehavet, derslere girmeme durumları, ders çalışmamalar ve motivasyon düşüklüğü çok etkiledi. Çünkü okul ortamındaki koşturma, tempo, öğretmenlerin müdahalesi gerçekteki gibi online ortamda mümkün olmuyor. Aslında çocukların çalışma temposunda belirgin bir düşüş var. Durumun ciddiyetini kavrayan bir grup var; ama çoğunlukta bir esneme oldu" dedi.

'ONLİNE ÇALIŞMA ÇOCUKLARI BİRAZ ZORLADI'

Köle, koronavirüs nedeniyle uzun süredir dışarı çıkmayan çocukların tedbirler kapsamında dışarıya çıktılarını anımsatarak, "Öğrenciler 'maske ile nasıl sınav olacağım’ paniği yaşamıştı. Koronavirüse karşı tedbirler almak zorundayız; ancak maske bu konuda çocukları olumsuz etkiledi. Bunun dışında dezenfektan kullanımı, sosyal mesafe kurallarına göre oturma planı gibi kurallara çocuklar ve gençler ile bizlerin çok alıştığını görüyorum. Bu durumlar sınav ortamında çok engelleyici ve stres kaynağı olmayacak. İki faktör olacak. Normal okul süreçleri devam etmediği için çocuklar motivasyonları çok düşük ders çalıştılar. Bu kapsamda konular azaltıldı, çok güzel avantajlar var; ancak, motive olmadan sadece online çalışma ile bu durum çocukları biraz zorladı" diye konuştu.