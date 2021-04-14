Sınavlar ertelendi mi? Lise ve ortaokul sınavları ertelenir mi?

Son dönemde artan vaka sayılarından sonra Ramazan ayı için yeni önlemler açıklandı. Buna göre tüm Türkiye’de uygulanacak kısmi kapanma kararı genelge ile detaylandırıldı. Uzaktan eğitim ile devam eden lise ve ortaokul öğrencilerinin ise en çok merak ettiği konular arasında sınavların ertelenip ertelenmediği konusu yer aldı. 13 Nisan günü, kabine toplantısından sonra Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) açıklama geldi. İşte lise ve ortaokullar için sınav kararları…

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.