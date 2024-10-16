HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sinek ısırığına ne iyi gelir? Kolonya sinek ısırığına iyi gelir mi? Sinek ısırığına ne krem sürülür?

Sinek ısırığına ne iyi gelir? Kolonya sinek ısırığına iyi gelir mi? Sinek ısırığına ne krem sürülür?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.10.2024 21:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece sıcak yaz günlerinde değil, her mevsim çeşitli böceklerin ya da sineklerin ısırması durumları ile karşılaşması mümkün olabilir. Sinek ısırıklarını hafife almamak ve herhangi bir ısırık durumu yaşandığında hemen müdahale etmek gerekir. Çünkü bu durum, ciddi başka sorunlara yol açabilir.

Sinek ısırığına ne iyi gelir? Kolonya sinek ısırığına iyi gelir mi? Sinek ısırığına ne krem sürülür?

İçindekiler

  • Sinek ısırığı nasıl geçer?
  • Sinek ısırığına ne iyi gelir?
  • Kolonya sinek ısırığına iyi gelir mi?
  • Sinek ısırığına ne krem sürülür?

Özellikle ve öncelikli olarak alerjik reaksiyonları bulunan kişiler, çeşitli hastalıklara bağlı olarak ilaç tedavisinde olan kişiler, çeşitli sinek ya da böcek ısırıklarına karşı çok daha dikkatli olmalıdırlar. Eğer alınan önlemlere rağmen yine de böyle bir durumla karşılaşılırsa vakit kaybetmeden bir doktora danışılmalıdır. Isıran böceğin ya da sineğin nasıl bir virüs taşıyor olacağı bilinmediğinden hemen müdahale edilmesi gerekir.

Sinek ısırığı nasıl geçer?

Sinek ısırması durumu genel olarak çok fazla önemsenen bir durum olmasa da çok ciddi problemlere yol açabilir. Özellikle yaz aylarının sıcak günlerinde etrafta dolanan türlü böcek ve sinekler, ısırdıkları yerde hem iz bırakabilir hem de ısırdıkları kişilere çeşitli hastalıklar taşıyabilir.

Çeşitli böcekler ve sinekler, daha çok bitkiler aracılığı ile beslense de bazı durumlarda insanları da ısırabilirler. Isırık fark edilmeyebilir ve kendini farklı cilt değişiklikleri ile gösterebilir. Kızarıklık, kaşıntı ya da dökülme en sık görülen ısırık belirtileridir.

Sinek ısırığına ne iyi gelir?

Sinek ısırığının neden olduğu şişikleri ya da kızarıklıkları gidermek için çeşitli yöntemler bulunur. Uygulanacak yöntemler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Çünkü, kişinin bünyesi farklı tedavi yöntemlerine farklı reaksiyonlar gösterecek hassasiyette olabilir. Bir sinek ısırması durumunda iyi geleceği kabul edilen bazı durumlar ve yöntemler şunlardır:

  • Poşet çaylarla bölgeye kompres yapmak
  • Aloe vera çiçek yapraklarından çıkan jeli bölgeye uygulamak
  • Alerjik ilaçlar kullanmak
  • Merhemler
  • Kaşıntı giderici ilaçlar
  • Soğuk su ile yıkamak
  • Buz kompresi uygulamak
  • Bol sabun ve suyla bölgeyi yıkamak
  • Kolonya sürmek

Kolonya sinek ısırığına iyi gelir mi?

Sinek ısırığına en iyi geldiği bilinen yöntem, ısırılan bölgeye kolonya sürmektir. Ayrıca sinek ısırığı gerçekleşmeden önce kolonya sıkılması sinekleri uzak tutabilir. Olası alerjik durumların ve etkilerin önüne geçmek için fesleğen de sürülebilir.

Tüm bilinen yöntemler bir yana, en doğrusu doktora muayene olmaktır. Çünkü, sinek ısırığı sanıldığı kadar basit bir durum olmayabilir. Bu durumda doktorun önereceği tedavi yöntemi uygulanmalı ve ancak doktorun önerdiği ilaçlar ay da yöntemler kullanılmalıdır.

Sinek ısırığı durumunda yaşanabilecek belirtiler ve sonuçlardan bazıları şunlardır:

  • Ciltte kabarıklık
  • Deride kızarıklık
  • Sürekli kaşıntı
  • Sineğin taşıdığı virüslerle geçen çeşitli hastalıklar
  • Ciltte lekeler

Sinek ısırığına ne krem sürülür?

Sinek ısırığına evde çözüm de uygulanabilir. İlk uygulanacak çözüm yöntemi, kolonya sürmek ya da ısırılan bölgeye soğuk kompres yapmaktır. Bu sayede bölgenin şişmesine engel olunabilir. Bazı durumlarda sinek ısırığı hemen anlaşılmayabilir. Ancak ileri zamanlarda kaşıntı, kızarıklık, kabarma gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Sivrisinek ısırığına iyi gelen kremi kullanmak için de doktora danışılmalıdır. Cildi yatıştıracak olan kremlerle kaşıntının hafifletilebilmesi mümkün olur. Ancak en doğru kremi doktor belirlemelidir. Çünkü, yanlış krem kullanımı ile başka alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Cildi yatıştıracak, kaşıntı ya da kabarma gibi durumlara engel olacak ilaçlar kullanılması gerekir.

Sinek ısırığına karşı kullanılacak olan kremler genel olarak antihistaminik özellikte topikal kremlerdir. Kaşıntı ya da kızarıklık önleyici merhemler de sinek ısırığı durumlarında kullanılabilmektedir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek sinek
En Çok Okunan Haberler
Uzmanlar aynı noktaya parmak bastı! 'Hasar verebilecek bir deprem'

Uzmanlar aynı noktaya parmak bastı! 'Hasar verebilecek bir deprem'

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

5.9'luk deprem sonrası korkutan görüntüler! Dağlardan toz bulutları yükseldi

5.9'luk deprem sonrası korkutan görüntüler! Dağlardan toz bulutları yükseldi

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

Aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi de tanıdık çıktı

Aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi de tanıdık çıktı

Canlı yayında deprem anı: ‘Aman yarabbi, hala devam ediyor! Korkunç!’

Canlı yayında deprem anı: ‘Aman yarabbi, hala devam ediyor! Korkunç!’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.