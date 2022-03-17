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Sınıfta veli dehşeti: Öğretmene saldırdı! 'İnsanlık dışı eylem'

17.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşanan bir darp olayı büyük tepki topladı. Bir öğretmen kavga eden öğrencisini şiddetten korumak isterken şiddete maruz kaldı. Türk Eğitim-Sen yetkilileri olayı 'insanlık dışı eylem' olarak nitelendirerek sert eleştirdi.

Sınıfta veli dehşeti: Öğretmene saldırdı! 'İnsanlık dışı eylem'

Çayırova ilçesindeki Demirsaç Ortaokulu'nda dün 2 erkek öğrenci kavga etti. Öğrencilerden birinin durumu ailesine bildirmesiyle okula gelen, ismi öğrenilemeyen veli, oğlunun kavga ettiği diğer öğrenci için sınıfa girdi. Bu sırada derste olan resim öğretmeni H.Ş., öğrencisini korumak amacıyla araya girdi. Bu kez öğretmene saldıran veli, H.Ş.'yi öğrencilerinin önünde darbetti. Sınıftaki bağrışmaları duyan diğer öğretmenler araya girip olayı yatıştırdı. Okul yönetiminin ihbarıyla gelen polis, öğretmen H.Ş. ile veliyi polis merkezine götürdü. Darp raporu alan öğretmen H.Ş.'nin şikayetiyle ifadesi alınan veli, serbest bırakıldı.

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'İNSANLIK DIŞI EYLEM'

Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi, okul önünde, olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Kürşad Türkcan, "Bir meslektaşımız darbedilmiş, bu insanlık dışı eylem öğrencilerinin önünde gerçekleşmiştir. Eğitim çalışanlarına karşı artan şiddet, tüm eğitim sistemini etkilemekte, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanları korku ve türlü güvensizlik duygusuyla baş başa bırakılmaktadır" dedi.

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Türkcan şiddet olaylarında şikayet söz konusu olmadan savcılığın kamu davası açması gerektiğini belirterek, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla 'Şiddeti Önleme Kanunu' hazırlanmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte yeni düzenlemeler yapılarak, bu eylemlerin kamu hizmetini engelleme, vatandaşın eğitim hakkını kullanmayı engelleme ve bunun sonucunda insan hayatının riske atılması gibi suç tipleri başlıkları altında değerlendirileceği yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Cezalar artırılmalı ve verilen cezaların ertelenmemesi sağlanmalıdır" diye konuştu. (DHA)

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Öğretmen
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