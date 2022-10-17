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Sınır dışı edilen yabancı uyrukluları taşıyordu! Otobüsten kaçtı, saklandığı fabrikayı polis ve jandarma kuşattı

17.10.2022 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da sınır dışı edilen olan yabancı uyruklu şahısları taşıyan otobüsten kaçan kaçak göçmen polisi ve jandarmayı alarma geçirdi. İran uyruklu kişi, otobüsten kaçtıktan sonra koşarak bir fabrikaya sığındı. Fabrikayı kuşatan çok sayıda polis ve jandarma, operasyon düzenleyerek kaçak göçmeni yakaladı.

Aksaray'da hareketli anların yaşanmasına neden olan olay, Konya yolunda dün gece saatlerinde yaşandı. Yurda kaçak yollarla giriş yapan ve sınır dışı edilen yaklaşık 60 mültecinin bulunduğu 2 otobüs, jandarma eşliğinde Muğla’dan Ağrı Doğubayazıt’a gitmek üzere yola çıktı.

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OTOBÜSTEN KAÇTI FABRİKAYA SIĞINDI

Gece Aksaray’a gelen otobüslerden birinde bulunan İran uyruklu Yousef Darvıshı (33) mola için duran otobüsten inerek kaçtı. Şahsın kaçması üzerine otobüste bulunan jandarma ekipleri şahsın peşine düşerken, durum Aksaray emniyeti ve jandarmasına bildirildi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.

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POLİS VE JANDARMA FABRİKAYI KUŞATTI!

Aksaray emniyeti ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın kaçtığı bölgede alarma geçti. Şahsın bir fabrikaya girip saklandığını belirleyen ekipler fabrikanın dört bir yanını kuşattı.

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Kaçan şahıs kısa süre içerisinde saklandığı fabrikada operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Polis ve jandarma eşliğinde Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen şahıs buradaki sağlık kontrollerinin ardından tekrar otobüse bindirildi.

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Otobüsler Ağrı Doğubayazıt’a gitmek üzere yola çıktı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray göçmen
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