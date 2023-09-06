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  4. Sınır dışı edilen yolcu olay çıkardı! THY uçağı Malta'ya acil iniş yaptı

Sınır dışı edilen yolcu olay çıkardı! THY uçağı Malta'ya acil iniş yaptı

06.09.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-Douala seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu olay çıkardı. Uçağın kaptan pilotu uçuş güvenliği sebebiyle Malta Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Sınır dışı edilen yolcu olay çıkardı! THY uçağı Malta'ya acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-667 sefer sayılı Boeing 737 MAX tipi uçak Kamerun'un Douala seferini yapmak üzere saat 17.50'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından bir süre sonra Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu, uçakta ilk önce yolcularla sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başladı.

MALTA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Bunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Sınır dışı edilen yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle, uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı yerel saatle saat 18.30'da havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.(DHA)

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thy türk hava yolları

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