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  4. Sınır kapısına akın ettiler! Vatandaş gözüne Türkiye'deki fiyatından daha uyguna gelen o ürünü kestirdi

Sınır kapısına akın ettiler! Vatandaş gözüne Türkiye'deki fiyatından daha uyguna gelen o ürünü kestirdi

07.05.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürcistan'da daha ucuza satıldığını öğrendiler, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın ettiler! Sınır kapısında gözlenen yoğunluk bu kez iPhone marka cep telefonu satın almak için değildi. Vatandaşlar günübirlik gittiği Gürcistan'da o ürünü Türkiye'den yaklaşık 7 bin 500 lira daha ucuza alıyor.

Sınır kapısına akın ettiler! Vatandaş gözüne Türkiye'deki fiyatından daha uyguna gelen o ürünü kestirdi

Artvin Sarp Sınır Kapısında yaşanan dikkat çeken hareketlilik kameralara da yansıdı. Vatandaşlar gözüne Türkiye'deki fiyatına göre daha uyguna gelen oyun konsollarını kestirdi.

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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında, iPhone marka cep telefonu yoğunluğunun devam ederken, şimdi de Playstation oyun konsolu yoğunluğu yaşanıyor.

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GÜNÜBİRLİK GİDİYORLAR

Gürcistan’da Playstation 5’in fiyatı daha uygun olunca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlar Gürcistan’ın Batum şehrine günü birlik giderek oyun konsolu satın alıp ülkeye geri dönüyor.

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Ülkemizde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan Playstation 5, Batum’da 12 bin 300 lira. Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor.

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Playstation 5, Batum’da 7 bin 500 TL civarında daha uygun olunca, gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları yoğunluğa neden oldu.

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(İHA)

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iPhone PlayStation Sarp Sınır Kapısı

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