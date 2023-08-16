Sınır kapısında TIR'a operasyon! Yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a operasyon düzenlendiğini, operasyonda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

"HEPSİNİ KÖKÜNDEN KURUTACAĞIZ"

Bakan Bolat operasyonla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, Habur Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda 245 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Yine başarılı bir operasyona imza atan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Ticaret Bakanlığı olarak illegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yasadışı örgütlere ve teröre finansman sağlayan tüm girişimleri kökünden kurutacağız.

Bu vesileyle, tüm dünya ülkelerini Teşkilatımızın örnek operasyonlarını dikkate almaya, ekonomileri ve toplum sağlığını tehdit eden, kanunlara aykırı faaliyetlerle topyekün mücadeleye davet ediyorum."

