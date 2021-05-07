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Sınırda 12 maymun! Ekipler fark edince harekete geçti

07.05.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yakalanan 12 maymun yavrusu, Gaziantep'e gönderildi. Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan yavrular, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Sınırda 12 maymun! Ekipler fark edince harekete geçti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yakalanan 12 maymun yavrusu, Gaziantep'e gönderildi.

12 MAYMUN YAVRUSUNU 2 KAFESE KOYDULAR

Gümrük kapısındaki Türkiye'ye giriş kantarının yanında dün yerde 2 kafes içerisinde görüldükten sonra Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında muhafaza altına alınan maymunlar, veteriner kontrolünden geçirildi.
Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan yavrular, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.

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(AA)

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