Sınırda 12 maymun! Ekipler fark edince harekete geçti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yakalanan 12 maymun yavrusu, Gaziantep'e gönderildi.
Gümrük kapısındaki Türkiye'ye giriş kantarının yanında dün yerde 2 kafes içerisinde görüldükten sonra Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında muhafaza altına alınan maymunlar, veteriner kontrolünden geçirildi.
Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan yavrular, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.
(AA)