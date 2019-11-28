HABER

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme! Interpol'e sorulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:11 | Son Güncelleme

Edirne'de devriye sırasında sınırı geçen ve yakalandıktan 5,5 ay sonra serbest bırakılan Yunan askerler hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'in kimlik bilgilerine ulaşılması için Interpol Daire Başkanlığı'na yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı Ocak ayına erteledi.

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme! Interpol'e sorulacak

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı Karakolu'nda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart 2018 günü birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçince, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen Yunan askerler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalandıkları sırada üzerlerinde kriptolu cep telefonu bulunan askerler hakkında 'casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılıkça, cep telefonlarında yapılan incelemede suç unsuru tespit edilmeyince, 'casusluk' suçundan takipsizlik kararı verilerek sanıklar tahliye edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Yunan sanıklar hakkında 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçundan iddianame hazırladı. Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, soruşturma aşamasında 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra salıverilen askerler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçlamayı kabul etmeyen Yunan askerler ifadelerinde, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

Edirne 8'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Yunan sanık askerler katılmazken avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada hakim, sanık avukatlarına suçlamayı hatırlatarak bir diyecekleri olup olmadığını sordu. Teğmen Angelos Mitretodis'in avukatı Hakan Yalçıntuğ, müvekkilinin olayın yaşandığı tarihte yoğun kar yağışı olduğu için sınır çizgisini göremeyerek yanlışlıkla geçtiğini söyleyerek mahkemeden beraatini istedi. Avukat Yalçıntuğ, ayrıca askerlerin yakalandığı sırada askeri malzemelerinin alındığını ve bu malzemelerinin iade edilmesini talep etti.

Diğer sanık Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'in avukatı Selin Özel de olayda sınır ihlali suçunun kasıtlı işlenmediğinden mahkemeden olayın gerçekleştiği yerde keşif yapılmasını talep etti. Yunan askerlerinin sınırın yakınlarında mülteci olma ihtimali ile ilerlediklerine, yerde yoğun kar olduğu için sınırı bilmeden geçtiklerine vurgu yaparak müvekkilinin beraatini istedi.

INTERPOL'E SORULACAK

Mahkeme Başkanı Mücahid Gökmen, sanık avukatlarının taleplerinin dinlemesinin ardından sanıklar Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'in kimlik bilgilerine ulaşılması için Interpol Daire Başkanlığı'na yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı Ocak ayına erteledi.

Kaynak: DHA


PARTNERDepreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'Depreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'
Öfkeli koca polis operasyonu ile yakalandıÖfkeli koca polis operasyonu ile yakalandı
Avrupa Boks Şampiyonu Camkıran'dan, memleketi Tunceli'ye ziyaretAvrupa Boks Şampiyonu Camkıran'dan, memleketi Tunceli'ye ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yunan askerleri Interpol Edirne

En Çok Okunan Haberler

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunları ne işi var bizim sınırlarımız da
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de ortalık karıştı! Yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi

Sultangazi'de ortalık bir anda karıştı!

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Maltepe'deki pittbull vahşetinde şoke eden ifade!

Maltepe'deki pittbull vahşetinde şoke eden ifade!

3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

Sultangazi’de panik anları! Aynı mahallede bir saat arayla iki yangın çıktı

Sultangazi’de panik anları! Aynı mahallede bir saat arayla iki yangın çıktı

Kargocuda eşini öldürmüştü! O cani içi müebbet istendi

Türkiye caniyi böyle tanımıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.