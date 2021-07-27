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Sinirli otun faydaları koronavirüsün hasarlarını yok ediyor!

27.07.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsü atlatan ancak bıraktığı hasarlardan kurtulamayan kişiler sinirli otun faydaları sayesinde koronavirüsün yarattığı solunum sıkıntısından kurtuluyor. Sinirli ot çay olarak tüketildiğinde ciğerleri açıyor, solunumu rahatlatıyor. Sinirli ot, özellikle koronavirüsü atlatanlar tarafından yoğun talep görüyor. İşte koronavirüs tedavisinde önemli role sahip olan sinirli otun faydaları...

Sinirli otun faydaları koronavirüsün hasarlarını yok ediyor!

Sinirli ot faydaları ile koronavirüsle mücadelede önemli rol oynuyor. Dünyayı etkisi altında tutmaya devam eden koronavirüsle mücadele için kişisel önlemler almaya devam eden vatandaşlar, sinirli ota yoğun talep gösteriyor. Bitkisel ürünlere yönelen birçok kişi, sinirli ot ile solunum sıkıntısından kurtuluyor. Uzun yıllardır aktarlarda satışı yapılan fakat pandemi döneminde talep yoğunluğu yaşanan sinirli ot demlenerek tüketiliyor. Özellikle korona virüsü atlatan kişiler için büyük fayda sağlıyor. Solunum yolu sıkıntısı çekenler tüketmesi durumunda rahatlık sağlayan sinirli ot, son zamanlarda aktarlara en çok sorulan bitkisel ürünler arasında yerini alıyor.

SİNİRLİ OTUN FAYDALARI ARASINDA SOLUNUMU RAHATLATMASI DA VAR

Eskişehir’de uzun yıllardır aktariye ürünlerinin satışını yapan Koray Özkılıç, sinirli otun yıllardır bilinen fakat son zamanlarda çok tercih edildiğini belirtiyor. Öte yandan sinirli otun faydalarını atlatan Özkılıç, “Sinirli otu 30 yıldır satıyoruz. Normalde bu ot zaten vatandaşlar tarafından biliniyor. Fakat son zamanlarda pandemiden dolayı popülaritesi arttı. Pandemide insanlar sinirli otun değerini anladı. Sinirli ot vücuttaki A, B ve D vitamini eksikliklerini kapatır. Korona virüsün akciğere verdiği zararla nefes alıp vermede yaşanan güçlüğe iyi gelir. Bronşit, astım, nefes darlığı, KOAH gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Çay gibi demlenip içildiği takdirde ciğerleri açar ve solunumda rahatlık sağlar. Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde sinirli ota yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle korona virüse yakalananlar tedavi sonrası akciğerlerinde kalan hasardan dolayı yaşadıkları solunum sıkıntısı için çok fazla tercih ediyorlar. Korona virüse yakalanmamış olanlar ise tedbir amaçlı tüketiyorlar. Sabah ve akşam birer su bardağı içmeleri yeterli oluyor” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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