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Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı! Ölü ve yaralılar var...

20.12.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. İlk bilgilere göre 13 kişi yaralandı. Yaralı mürettebat tekneler ile Sinop Limanı'na getirildi. Öte yandan gemi kaptanının hayatını kaybettiği bilgisi verildi. İşte detaylar...

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika: Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt vererek yardıma koştu.

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SİNOP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: GEMİ KAPTANININ HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1'i ağır yaralı, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: GEÇMİŞ OLSUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sinop açıklarında Panama bayraklı gemide meydana gelen yangına ekiplerimiz hızlıca müdahale etmektedir. Tüm kazazedelere geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
yangın Sinop gemi

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