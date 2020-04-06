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  4. Sinop’ta denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıktı

Sinop’ta denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Sinop’ta otomobil denize düştü, kendi imkanlarıyla sudan çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Soner Kara idaresindeki otomobil, kent merkezi İskele Meydanı’nda kontrolden çıkarak denize düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği olayda, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Kara, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suya batan otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

(İHA)

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