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Sinop'ta eski eş dehşet saçtı! Önce vurdu sonra intihar etti

09.10.2023 20:35 | Son Güncelleme:
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Sinop'ta eski eş dehşeti yaşandı. Sinem G., kadın arkadaşı Ö.T. ile birlikte pazardan dönerken eski kocası Fatih Kalafat'ın silahlı saldırısına uğradı. Çevrede paniğe neden olan olayda kurşunun isabet ettiği Ö.T. ayağından yaralanırken, Fatih Kalafat intihar etti.

Sinop'ta eski eş dehşet saçtı! Önce vurdu sonra intihar etti

Sinop'un İncedayı Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta eski eş dehşet saçtı. Fatih Kalafat (50), eski eşi Sinem G.’yi evinin çevresinde beklemeye başladı. Bu sırada kadın arkadaşı Ö.T. ile birlikte pazar alışverişinden dönen Sinem G.'ya gören Kalafat, saklandığı arabanın arkasından çıkarak tabanca ile ateş açtı. Sinem G. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulurken yanında bulunan Ö.T., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevrede panik ve korkuya neden olan saldırıdan sonra Kalafat, kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ö.T. ile durumu ağır olan Kalafat, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Fatih Kalafat doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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