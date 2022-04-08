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Sinop'ta tüyler ürperten kadın cinayeti: Eski eşi kemerle boğarak öldürdü

08.04.2022 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Boyabat ilçesinde tüyler ürperten bir kadın cinayeti yaşandı. 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, 3 ay önce boşandığı eski eşi Birol Ç. tarafından kemerle boğularak öldürüldü.

Sinop'ta tüyler ürperten kadın cinayeti: Eski eşi kemerle boğarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, akşam 21.00 sıralarında 3 ay önce boşandığı eski eşi Birol Ç.(46)’nin evine kalan eşyalarını almak için gitti. O sırada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ESKİ EŞİNİ VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Birol Ç., Zeynep Gıcık’ı pantolon kemeriyle boğarak öldürdü. Çevredekilerin gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kontrol ettiği Zeynep Gıcık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Kadının cansız bedeni Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eski eş Birol Ç, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Sinop
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