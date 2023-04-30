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Sinop’ta yolcu otobüsü su kanalına devrildi! Yaralılar var

30.04.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta, yolcu otobüsü kontrolden çıkması sonucu su kanalına devrildi. Kazanın ardından biri ağır 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sinop’ta yolcu otobüsü su kanalına devrildi! Yaralılar var

Sinop’tan Kastamonu yönüne giden Fahrettin Ş. idaresindeki yolcu otobüsü, Sinecan köyünde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri ağır 9 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

'NE OLDU ANLAMADIK'

Yolculardan Onur Ö., otobüsün bir anda yoldan çıkarak kanala doğru gittiğini belirterek, “Biz de ne oldu anlamadık. Şoför uyudu mu başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Yolcular olarak hep birlikte ölümden döndük.” dedi.

Bu arada Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. (AA)

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