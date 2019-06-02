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Sinop’ta çeltik ekimi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta, çeltik ekimine başlandı.

Sinop’ta çeltik ekimi başladı

ESRA AKSU/SİNOP,(DHA)- TÜRKİYE’nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta, çeltik ekimine başlandı. Çiftçiler, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.
Kentteki çiftçilerin önemli gelir kaynağı olan çeltikte, ekim dönemi başladı. Çiftçiler, çeltik ekim alanlarının hazırlanmasının ardından, bu alanlara su veriyor. Daha sonra ekime başlayan çiftçiler çeltik tohumlarını, dar alanlarda el ve sırt motoru, geniş arazilerde ise traktörlerle toprakla buluşturuyor.
Türkiye’de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan çeltikte yeni dönemin verimli geçmesini bekledikleri belirten çiftçi Eşref Göksu, “Ekime başladık. Satış fiyatını tüccarlar belirliyor, bizim etkimiz olmuyor. Bazen oluyor 2,5 lira, bu sene 3 lira oldu mesela. Piyasa durumuna göre değişiyor. Gübre, tarım ilacı ve yakıt fiyatı arttı. Umarız bereketli bir sezon olur. Herkesin yüzü güler" dedi.

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Sinop’ta çeltik ekimi başladıSinop’ta çeltik ekimi başladı

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