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Sinop'ta denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:38 | Son Güncelleme

Sinop'ta denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları üçüncü gününde de sürdürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçlar, pazar günü arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'yı (18) arama çalışmalarına devam etti.

Kastamonu'dan gezmek için ilçeye geldiği öğrenilen Yazıcı'nın ailesi de arama çalışmalarını takip etti.

Üçüncü gün de kayıp gence ulaşılamadı. Ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği belirtildi.

Sinop'un Ayancık ilçesi Çamurca Plajı'nda denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarılmış, Özay Yazıcı akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayancık ilçesi deniz Kayıp Özay Yazıcı sinop

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