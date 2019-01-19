Sinop'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yusuf Özsoy (26) idaresindeki 06 UC 464 plakalı otomobil, Boyabat'ın Ilıca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Onur Erkan (20) ve ağabeyi Hamit Erkan yaralandı.
Ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Onur ve ağabeyi Hamit Erkan, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Onur Erkan'ın 10 gün sonra askere gideceği öğrenildi.
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