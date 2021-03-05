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Sinovac aşısı, Brezilya mutasyonuna yeterli antikor tepkisi sağlamayabilir!

05.03.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Sinovac aşısı, Brezilya mutasyonuna yeterli antikor tepkisi sağlamayabilir!

ABD ve Brezilyalı araştırmacıların yaptığı bir araştırmaya göre Çin'in Sinovac şirketinin koronavirüs aşısı virüsün Brezilya'da tespit edilen yeni mutasyonuna karşı yeterli antikor tepkisi oluşturmuyor olabilir.

Ancak dar örneklemli araştırmaya göre aşılanan bireyler yeniden hastalansa bile, aşının ağır vakalara karşı sağladığı koruma bağışıklık sisteminde antikor dışında farklı
mekanizmaların hastalığın şiddetini azaltmaya katkısı olabileceğine işaret ediyor.

Koronavirüsün yeni mutasyonları önceki türlere göre geliştirilen aşıların ve tedavilerin ileride ne kadar etkili olacağı konusunda endişelere neden oluyor.

Araştırmacıların dün yayımladıkları ancak henüz hakemli değerlendirmeden geçmemiş makaleye göre Sinovac'ın Coronavac aşısıyla aşılanan sekiz kişiden alınan plazma örnekleri koronavirüsün P.1 mutasyonunu (20J/501Y.V3) yeterli bir şekilde
etkisiz hale getirmede başarısız oldu.

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi, ABD'deki Washington University School of Medicine ve diğer bazı kuruluşlardan araştırmacılar, "Bu sonuçlar P.1 virüsünün CoronaVac aşısının oluşmasını sağladığı antikorları aşabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CoronaVac, Türkiye, Endonezya, Çin ve Brezilya'da toplu aşılamalarda kullanılıyor.

Sinovac sözcüsü konu hakkındaki sorulara henüz cevap vermedi. Şirketin CEO'su Yin Weidong dün devlet destekli televizyon kanalı CGTN'de yayınlanan bir programda gerekli olması halinde şirketin araştırma ve imalat becerilerini yeni mutasyonlara karşı aşı geliştirmek için kullanabileceğini belirtmişti.

Yin aynı zamanda sürecin yeni bir aşı geliştirmekten çok daha kısa süreceğini ifade etti.


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