Sinovac aşısı, Brezilya mutasyonuna yeterli antikor tepkisi sağlamayabilir!

Ancak dar örneklemli araştırmaya göre aşılanan bireyler yeniden hastalansa bile, aşının ağır vakalara karşı sağladığı koruma bağışıklık sisteminde antikor dışında farklı

mekanizmaların hastalığın şiddetini azaltmaya katkısı olabileceğine işaret ediyor.

Koronavirüsün yeni mutasyonları önceki türlere göre geliştirilen aşıların ve tedavilerin ileride ne kadar etkili olacağı konusunda endişelere neden oluyor.

Araştırmacıların dün yayımladıkları ancak henüz hakemli değerlendirmeden geçmemiş makaleye göre Sinovac'ın Coronavac aşısıyla aşılanan sekiz kişiden alınan plazma örnekleri koronavirüsün P.1 mutasyonunu (20J/501Y.V3) yeterli bir şekilde

etkisiz hale getirmede başarısız oldu.

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi, ABD'deki Washington University School of Medicine ve diğer bazı kuruluşlardan araştırmacılar, "Bu sonuçlar P.1 virüsünün CoronaVac aşısının oluşmasını sağladığı antikorları aşabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CoronaVac, Türkiye, Endonezya, Çin ve Brezilya'da toplu aşılamalarda kullanılıyor.