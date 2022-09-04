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Şinzo Abe suikastı sonrası çarpıcı gelişme! Ülke bunu konuşuyor, en az 146 milletvekili...

04.09.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe'nin uğradığı suikastla ilgili yeni bir gelişme yaşamdı. İktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) 146 milletvekilinin "Birleşme Kilisesi" ile ilişkisi bulunduğu bildirildi.

Şinzo Abe suikastı sonrası çarpıcı gelişme! Ülke bunu konuşuyor, en az 146 milletvekili...

'Japonya'da en uzun süre görev yapan başbakanı' unvanlı Şinzo Abe'nin uğradığı suikastın yankıları sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. İktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) 146 milletvekilinin "Birleşme Kilisesi" ile ilişkisi bulunduğu bildirildi. Araştırmada milletvekillerinin hangi LDP fraksiyonlarında yer aldığı beyan edildi. Buna göre 39 milletvekili, öldürülen Şinzo Abe fraksiyonunda yer alıyor.

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MİLLETVEKİLLERİNİN KİLİSEYLE İLİŞKİLERİ SORUŞTURULDU

Kyodo ajansının araştırması, iktidardaki LDP bünyesindeki milletvekilleri ile dini kült "Birleşme Kilisesi" (FFWPU) arasındaki ilişkileri soruşturdu.

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EN AZ 146 MİLLETVEKİLİNİN İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmada LDP'den en az 146 milletvekilinin kilise yapılanması ile ya da bu dini külte yakın gruplarla ilişkisi bulunduğu ortaya çıktı

Bu sayı, ulusal parlamentonun üst ve alt kanadındaki 381 LDP milletvekilinin yüzde 38'ine denk geliyor.

39'U ŞİNZO ABE FRANKSİYONUNDA

Araştırmada milletvekillerinin hangi LDP fraksiyonlarında yer aldığı beyan edildi. Buna göre 39 milletvekili, öldürülen Şinzo Abe fraksiyonunda yer alıyor.

21'i LDP Genel Başkan Yardımcısı Aso Taro, 21'i LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, 20'si partinin ağır toplarından Nikai Toşihiro fraksiyonunda bulunuyor. 19 milletvekili ise Başbakan Kişida Fumio grubunda yer alıyor.

100 MİLYON YEN BAĞIŞ

2012-20'deki göreviyle "en uzun dönem başbakan" unvanlı Abe'nin 8 Temmuz'da partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde suikasta kurban gitmesi sonrası tartışmalı dini grup, Japon medyasının gündeminden düşmüyor.

Kilise bağlantılı bir gruba destek verici mesaj yayımladığı sebebiyle Abe'ye kin beslediğini belirten cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, sorgusunda, dini yapılanmaya yönelik annesinin maddi bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini söylemişti.

Yamagami'nin amcası, gazetecilere yapığı açıklamada, zanlının annesinin kiliseye yaklaşık 100 milyon yen bağışta bulunduğunu, acı olaya rağmen annenin, takipçisi olduğu kilisenin başının derde girmesinden üzüntü duyduğunu da açıklamıştı.

Kyodo ajansının daha önceki araştırmasında, ülkedeki 712 milletvekilinin en az 106'sının söz konusu yapılanmayla bir şekilde bağlantısının bulunduğu, bunların yaklaşık yüzde 80'inin iktidardaki LDP mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
suikast shinzo abe
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