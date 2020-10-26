HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sıpaya eziyet görüntüleri sosyal medyada olay oldu! İşte cezası

Sıpaya eziyet görüntüleri sosyal medyada olay oldu! İşte cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 10:18 | Son Güncelleme

Kars'ın Digor ilçesinde sıpayı göle atarak eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza uygulandı.

Sıpaya eziyet görüntüleri sosyal medyada olay oldu! İşte cezası

Digor ilçesine bağlı Alem Köyü'nde 2 kişi, boynuna ip bağladıkları sıpayı göle attı. Yavru eşeğe eziyet ederek eğlenen 2 kişi, cep telefonuyla çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada sıpaya eziyet edenlerin H.Y. ve S.Y. olduğu tespit edildi.

1

Alem Köyü'ne giden ekipler, H.Y. ve S.Y.'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947'şer lira idari para cezası uyguladı.

2

El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen köy muhtarına teslim edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Ankara'da terör örgütüne operasyon! Ankara'da terör örgütüne operasyon!
KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı! KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı!
En Çok Okunan Haberler
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var
Ankara'da terör örgütüne operasyon!
İstanbul'da vaka sayıları arttı! Pandemi hastanesinde yoğunluk oluştu
İstanbul'da vaka sayıları arttı! Pandemi hastanesinde yoğunluk oluştu
6 yaşındaki kız çocuğuna tacizle ilgili yeni gelişme! Karara isyan ettiler
6 yaşındaki kız çocuğuna tacizle ilgili yeni gelişme!
Hurdacı buldu, incelemeye alındı! Ayasofya'ya ait olduğu düşünülüyor
Hurdacı buldu, incelemeye alındı! Ayasofya'ya ait olduğu düşünülüyor
Vaka sayısının patlama yaşadığı İstanbul'da yine aynı görüntü
İstanbul'da yine aynı görüntü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.