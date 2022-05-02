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Sır olay! Nişanlı çift kanlar içinde bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor

02.05.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de günlerdir nişanlı çift, 37 yaşındaki Damla Akyıldız ile 49 yaşındaki Mustafa Burçin Akı'dan haber alınamıyordu. Akyıldız ve Akı'nın kısa süre önce kiraladıkları dairede tüfekle vurulmuş halde cansız bedenleri bulundu. Ekipler, Akyıldız'ın Akı'yı vurduktan sonra yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde duruyor.

Sır olay! Nişanlı çift kanlar içinde bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor

İzmir Dikili'de 2 gündür nişanlı çift, 37 yaşındaki Damla Akyıldız ile 49 yaşındaki Mustafa Burçin Akı'dan haber alınamıyordu. Akyıldız ve Akı'nın kısa süre önce kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunurken Akyıldız'ın Akı'yı vurduktan sonra yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çandarlı Mahallesi 27 Sokak'ta bulunan sitedeki bir daire meydana geldi. Karşıyaka'da yaşayan nişanlı oldukları öğrenilen akaryakıt istasyonu çalışanı Damla Akyıldız ile kuru temizlemecide çalışan Mustafa Burçin Akı'dan 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çiftin son olarak Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde kısa süre önce kiraladıkları eve gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri dün akşam çilingir yardımıyla eve girdi. Akyıldız ile Akı kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

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O ŞÜPHE ÜZERİNE DURULUYOR

Ekipler, yaptıkları inceleme sonrası Akyıldız'ın Akı'yı vurduktan sonra aynı tüfekle intihar ettiği üzerinde duruyor. Savcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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İzmir Dikili
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