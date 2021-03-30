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  4. Sıra dışı bir güzellik anlayışı! Kedi kumunu maske, meme jelini krem olarak kullanıyor

Sıra dışı bir güzellik anlayışı! Kedi kumunu maske, meme jelini krem olarak kullanıyor

30.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Güzellik ürünlerine para harcamaktan nefret ediyorum. Kedi kumunu yüz maskesi, hayvan şampuanını saç bakımı, krem için de inek memesi jeli kullanıyorum.'' Akıllara durgunluk veren bu sözler Gürcistan'da yaşayan ve güzellik merkezi işletmeciliği yapan Pelin Mathis'e ait.

Sıra dışı bir güzellik anlayışı! Kedi kumunu maske, meme jelini krem olarak kullanıyor

Gürcistan'da güzellik merkezi işletmecisi olarak çalışan Pelin Mathis, katıldığı bir televizyon programında akıllara durgunluk veren güzellik prosedürlerinden bahsetti.

Güzellik salonunda uyguladığı yöntemler için pahalı ürünlere gerek olmadığını söyleyen Mathis, maske ve kremler için kedi kumu kullandığını ifade ediyor.

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YÜZE KEDİ KUMU, EL BAKIMINA İNEK MEMESİ JELİ

Pelin, güzellik ürünlerinde bulunan bileşenlerin çoğunun temel hayvansal ürünlerle aynı olduğunu söyleyerek yaptığı şeyin normal olduğunu savunuyor ve ekliyor: ''Kedi kumu, 200 dolarlık bir kil yüz maskesinde bulacağınız bileşenlerin aynısına sahip. El ve dudak bakımı için ise inek memelerinde sağımı kolaylaştıran, mastiti önleyen ve hijyen sağlayan bir jel kullanıyorum. Saç bakımı için de hayvanlar için kullanılan bakım ürünlerini tercih ediyorum. Eğer güzellik malzemeleri satan dükkana gitmiş olsaydım, muhtemelen 100 dolardan fazla harcardım, bu yüzden bu ürünleri kullanıyor ve hiçbir şekilde zarar vermeyeceklerine inanıyorum.''

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"Cebimde daha fazla para olması kendimi iyi hissettiriyor'' diyen Pelin, tüm güzellik malzemelerini bir çiftlikten satın alıyor. Genç kadının bu sıra dışı güzellik anlayışı TLC'de extreme cheapskates (aşırı pintiler) programında yayınlandı.

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Gürcistan

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