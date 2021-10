Sıradan evleri akıllı hale getiren performansı yüksek cihazlar/ürünler

Değişen dünyayla birlikte insan ihtiyaçları da değişiyor. Zaman kavramı önemini giderek artırıyor. Dolayısıyla evinizde basit bir işlem yaparken hem hızlı hem de kolay halledilebilir olsun istiyorsunuz. Hız ve kolaylığın yanında güvenliğin de son derece önemli olduğu evinizde kullandığınız eşyalar size bu imkanları sunsun istiyorsunuz. Akıllı ev kavramı işte tam da burada devreye giriyor. Sizde sıradan evinizi akıllı hale getirmek istiyorsanız haydi başlayalım!

İçiniz Rahat, Eviniz Güvenli!

Uzun yolculuğa çıktığınızda veya tatile gittiğinizde evinizin güvenliği, en çok endişe ettiğiniz konuların başında gelir. Gözünüz arkada kalmasın ve evinizin güvende olsun diye Yale IA-320 Sync Akıllı Ev Alarmını tercih edebilirsiniz. Size yüksek kalitede bir güvenlik sunan bu alarm kolay ve kablosuz kurulumu sayesinde ise işi karmaşıklaştırmadan çözer. İçerisinde iki hareket sensörü, bir dış siren, akıllı hub, bir kapı/pencere kontağı ve tuş takımı bulunur. İstediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz bu set, 200 metre geniş kablosuz menzili sayesinde evinizin çevresinde bulunan diğer binalarınızı da kontrol etme ve güvende tutma imkanı sunar.

Artık Prizler de Akıllı!

Prizde hangi cihaz takılı olursa olsun, yerinizden kalkmadan tek tıkla güç kaynağını kesmek Sonoff S26 Wi-Fi Akıllı Priz ile mümkün! Bu akıllı priz; cihazı uzaktan kapatabilme, belirlediğiniz süreden sonra devre dışı kalma, takılı cihazın durumunun kontrolü ve kablosuz olması gibi birçok özelliği size bir arada sunar. Wi-Fi şifreleme ve güvenlik mekanizmasına sahip olan bu priz; Google Home Mini, Googhle Nest ve IFTTT ile çalışır. Çalışma sıcaklığıysa 0-40 derece arasında değişir.

Daha Rahat ve Hijyenik Temizlikler!

Hem çok yorulmadan hem de daha hijyenik temizlik yapmak ister misiniz? O halde Bosch Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesiyle tanışmanın tam vakti! Evinizin dışında kalan veya evinizde yer alan banyo gibi alanları yüksek basınçlı olması sebebiyle sizi yormadan temizler. Menteşe bağlantısı ve 280 mm çapındaki kafası sayesinde hem daha hızlı hem de daha kolay temizlik imkanı sunar. Temizlik sırasında kiri veya tozu içine çekebilen yapısı ve fırça eteği sayesinde dışarı sıçramaların önüne geçer.

Evinizdeki Tüm Ağlar Tek Ağda Toplansın İster misiniz?

Akıllı evinizde kullandığınız diğer tüm cihaz veya ürünleri ortak bir ağda toplamak için Tp-Link Deco M9 Mesh Wlan Yönlendirici en iyi yardımcınız! 418 metre kablosuz bağlantı alanı sayesinde evinizin her yerine ulaşır. Deco Mesh M9 gelişmiş teknolojisiyle ortak bir ağda topladığınız tüm cihazlarınızın ayarlarını tek noktadan düzenleme imkanı sunar. Evinizin merkez üssü niteliğindeki bu cihaz, yerleşik antivirüs gibi kişiselleştirilmiş özellikleri sayesinde size üst seviye bir güvenlik sağlar. Yüzden fazla cihaz kontrol edebilme özelliğiyse en yoğun ağları bile yönetebilir.

Tek Tuşla Bütün Radyatörler Kontrol Altında!

Enerjiden ve zamandan tasarruf etmek için tek tuşla yerinizden kıpırdamadan radyatör kontrolü, Tado Akıllı Radyatör Termostatı ile mümkün! Tado Akıllı Radyatör Termostatı, istisnalar hariç tüm radyatörlere tam uyum sağlar. Bir uygulamadan bütün radyatörlerinizi kontrol imkanı sunarken size de benzersiz bir konfor sağlar. İstediğiniz her an uygulaması sayesinde kontrol altında tutabilirsiniz. Radyatörünüzün konumuna göre dikey veya yatay montaj imkanı sunan Tado Akıllı Radyatör Termostatı içerisinde 4 farklı adaptör, 4 akıllı termostat ve 4 2AA pil barındırır.

Anahtar Unutma Derdine Son!

Stresli ve yoğun yaşamlar size anahtar gibi önemli şeyleri yanınıza almayı unutturabilir. Yale Akıllı Kapı Kilidiyle bu sorununuza kolaylıkla çözüm bulabilirsiniz. Montaj sırasında kablo, vidalama gibi yorucu ve zaman alan işlemler gerektirmez. Kapınızdaki eski silindirinizi ENTR ile değiştirmeniz yeterli. Akıllı telefon gibi birçok cihazdan erişim kontrolü yapabileceğiniz Yale Akıllı Kapı Kilidi, kapınızı kapattığınızda otomatik devreye girer ve herhangi bir kilitleme işlemi yapmanıza gerek kalmaz. Uygulama üzerinden kontrol edilebilmesi size sanal anahtar oluşturma, pil seviyesi hakkında bilgi alma ve kapıyı açma imkanı sunar.

Görmediğiniz Yerde Üçüncü Gözünüz Olsun İster misiniz?

Her yeri kontrol altında tutamayabilirsiniz. Göremediğiniz yerde gören gözünüz Tp-Link Tapo C200, Full HD 1080p Gece Görüşlü 128GB Micro SD Destekli W-Fi Kamerası her an görev başında! Her ayrıntıyı yüksek çözünürlükte kaydeden bu kamera hareket algılama ve bildirim gönderme özelliği sayesinde en ufak şüphede bile sizi alarma geçirir. Gece görüşü sayesinde son derece sağlıklı bir görüntü alabilir. 128 GB yerel depolama özelliği, 384 saat çekim ve şüpheli kişileri ürkütecek ışık ve ses efekti özelliğiyle size hem yüksek kalite güvenlik hem de depolama imkanı sunar.

Kaliteli Vakit Geçirmek Artık Mümkün!

Xiaomi Mi Box Chromecast Medya Oynatıcısının şık tasarımı, sesli komut özelliği ve kolay kullanımı sayesinde evinizde kendi sinemanızı kurabilirsiniz. 3 adımda kolay kurulumu ve çoklu dil desteğiyle seyir zevkinizi yükseltebilirsiniz. Tüm televizyon modelleriyle uyumlu bir şekilde çalışır. Wi-Fi, USB, bluetooth ve HDMI bağlantıları sayesinde ve 3840x2160 piksel görüntü kalitesiyle fark yaratır.

Oturduğunuz Yerden Ev Süpürmek İster misiniz?

Temizlik yaptıktan sonra çoğu zaman vücut ağrılarından şikayet edersiniz. Özellikle ev süpürmek gibi yorucu işleri yapmak sizin için tam bir kabusa dönüşür. Ama bu sorun Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid Akıllı Robot Süpürgeyle artık son buluyor. Gelişmiş sensörleri ve akıllı haritalama özelliği sayesinde hem rotasını şaşırmaz hem de evinizde tam hakimiyet kurar. İki buçuk saat çalışma süresi ve ne tarafa gideceğini oturduğunuz yerden kontrol edebilme özelliği sayesinde yüksek verimlilikte çalışır. Su geçirmeyen bu robot süpürge, yüksek emiş gücüyle temizliğinizde kesin sonuçlar vadeder.

Gelen Misafirleri Kapıyı Açmadan Görün!

Kapınız çaldığında "Kim geldi acaba?" sorularına son! Dijital Kapı Görüntüleyici Kamera sayesinde sadece kapı çaldığında değil herhangi bir tehlike durumunda da 24 saat kontrol ve 120 derecelik görüş açısı imkanı sunar. Kolay kurulumu sayesinde hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olursunuz. İnce gövdeye, 3.5 inç renkli LCD ekrana, görüntü sensörüne sahip bu kamera evde olmadığınızda da size evinizi kontrol etme imkanı sunar. Kapı deliğine montajını 3 dakikada tamamlar ve herhangi bir alet/edevata ihtiyaç duymazsınız.

