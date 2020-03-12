HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:58 | Son Güncelleme

Türkiye'ye sıçradığı açıklanan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. İran, Avrupa ve ABD gibi birçok yerde siyasetçileri de etkisi altına alan virüsle ilgili açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, basın toplantısı sırasında öksürük krizine girdi. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi!

Çin'de ortaya çıkan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesin yol açan son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümcül virüse yakalandığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in son görüntüsü tedirgin etti.

VUCIC'IN ZOR ANLARI

Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in koronavirüs ile ilgili açıklamalar yaptığı bir toplantıda yaşadığı zor anlar gündeme oturdu. Vucic'in soruları yanıtlarken sert bir şekilde öksürdüğü gözlerden kaçmadı. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Azerbaycan'da koronavirüsten ilk ölümAzerbaycan'da koronavirüsten ilk ölüm
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic

En Çok Okunan Haberler

Askerlik sınavında gerçeği öğrendi! Hayatı bir anda alt üst oldu

Askerlik sınavında gerçeği öğrendi! Hayatı bir anda alt üst oldu

Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni paylaşım

Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni paylaşım

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Flaş iddia! Yurt dışından döndü ama...

Flaş iddia! Yurt dışından döndü ama...

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Türkiye'de görülen koronavirüs vakasıyla ilgili açıklama

Türkiye'de görülen koronavirüs vakasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Diğer Haberler
Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs şüphesiyle gözlem altında!

Ülke şokta! Devlet Başkanı koronavirüs şüphesiyle gözlem altında

Son dakika: Azerbaycan'da koronavirüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Azerbaycan'da koronavirüsten ilk ölüm

İki ülkede koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

İki ülkede koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

Kadınların emeği #onunelinden kampanyasıyla TikTok’ta

Kadınların emeği #onunelinden kampanyasıyla TikTok’ta

İspanya'da ölü sayısı 84'e yükseldi

İspanya'da ölü sayısı 84'e yükseldi

Çin hükümetinin sağlık danışmanı: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

'Koronavirüs haziran ayında bitebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.