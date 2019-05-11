Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Halkbank sponsorluğunda bu yıl 8'incisi düzenlenen Dünya Döner Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Ticari birliklerin sağlanması ve döner markalarının yeni pazarlara açılmasını amaçlayan iki günlük zirvede, döner yapımının tüm aşamaları tanıtılıyor.

Gastronomi sektöründen iş insanlarının katıldığı zirvede konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan’da iki yıldır görev yaptığını anımsatarak, bu süreç içerisinde Türkiye’nin Sırbistan ile olan ilişkilerinde bir fark yaratmaya çalıştığını vurguladı.

Bilgiç, "Türkiye’de, Sırbistan, bundan iki-üç yıl önce çok negatif algılarla anılan bir ülkeydi. Şimdi durum öyle değil aslında. Sırbistan algısı her geçen gün değişiyor, olumlu yönde evriliyor. Bu zirvenin burada düzenleniyor olması bence bu algının değişmesinde çok önemli katkıda bulunacak." diye konuştu.

Dönerin, trilyonlarca dolarlık bir sektör ve çok sayıda insana iş kapısı olma özelliğinin altını çizen Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu unsurun nasıl kullanılacağı bizim açımızdan önemli.