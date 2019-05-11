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Sırbistan'da "Dünya Döner Zirvesi" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Dünya Döner Zirvesi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı - Döner markalarının yeni pazarlara açılmasını amaçlayan iki günlük zirvede, döner yapımının tüm aşamaları tanıtılıyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Halkbank sponsorluğunda bu yıl 8'incisi düzenlenen Dünya Döner Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Ticari birliklerin sağlanması ve döner markalarının yeni pazarlara açılmasını amaçlayan iki günlük zirvede, döner yapımının tüm aşamaları tanıtılıyor.

Gastronomi sektöründen iş insanlarının katıldığı zirvede konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan’da iki yıldır görev yaptığını anımsatarak, bu süreç içerisinde Türkiye’nin Sırbistan ile olan ilişkilerinde bir fark yaratmaya çalıştığını vurguladı.

Bilgiç, "Türkiye’de, Sırbistan, bundan iki-üç yıl önce çok negatif algılarla anılan bir ülkeydi. Şimdi durum öyle değil aslında. Sırbistan algısı her geçen gün değişiyor, olumlu yönde evriliyor. Bu zirvenin burada düzenleniyor olması bence bu algının değişmesinde çok önemli katkıda bulunacak." diye konuştu.

Dönerin, trilyonlarca dolarlık bir sektör ve çok sayıda insana iş kapısı olma özelliğinin altını çizen Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu unsurun nasıl kullanılacağı bizim açımızdan önemli.

Belgrad’da bizim de döner yapıp satan vatandaşlarımız, şirketlerimiz var. Ama bu konuda Yunanlar bizim biraz önümüzde, ana merkezlerde Yunanların yaptığı döner satılıyor. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Bu hem bizim ülkesel anlamda bir stratejimiz olmalı, aynı zamanda siz iş adamlarımızın da bundan ders çıkartarak oraya yönlenmeleri gerekiyor. Bu açıdan da zirvenin burada yapılması önemli."

Döner dendiğinde akla Türkiye'nin geldiğini ifade eden Bilgiç, "Onun için bizim burada markalaşmamız ve aynı zamanda bir standardı yakalamamız gerekiyor." dedi.

Hem Türkiye’de hem yurt dışında iş adamlarının bir araya gelerek belirli standartları oluşturması gerektiğini belirten Bilgiç, "Döneri yapıp herkes satabilir ama bir Türk markası olursa, onun standardının, izninin alınması sizin elinizden geçer. Bence bu konuda çalışılması gerekir." ifadelerini kullandı.

İnsanların döneri gördükleri anda kafalarında Türk imajı ve Türk algısının belirdiğini söyleyen Bilgiç, "Bence bu algının ve imajın da daha üst seviyeye çıkarılması için bu standardı muhakkak yakalamamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce 40'ı aşkın ülkeden döner ve yan sanayisini 7 kez buluşturan zirve kapsamında, bugüne kadar 5 binin üzerinde sektör lideri bir araya getirdi.

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Belgrad Dünya döner zirvesi gastronomi sırbistan Tanju Bilgiç

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