Siri ve Google Asistan birbirlerine fazlasıyla benzediler

Apple Siri birçok açıdan işlevsel çalışıyor diyebiliriz. Google tarafından geliştirilen Asistan programı ise yine benzer şekilde üstün bazı özelliklere sahip. Fakat ikisi sanki birbirinden çok farklı gibi görünüyor. Ancak özünde her iki uygulamanın birbirine yaklaşmaya başladığını söyleyebiliriz.

SIRI'NİN ÖZELLİKLERİ ANDROID'E GELİYOR

Android 12 ile birlikte gelen yeni özellikler sayesinde iPhone cihazlarındaki Siri kısayolları Android'e geliyor. Mesela Android güç düğmesine uzun basılması halinde Google asistan devreye girecek. Normal şartlarda Android telefonlarda bu tür özellikler pek bulunmuyor.

Ortaya çıkan son detaylara göre Google Asistan hizmetleri kapat komutu verilmesi halinde sistem kendisini kapatacak. Ayrıca buna ek olarak Google tarafından geliştirilen Asistan programı diğer sistemler ile daha uyumlu bir şekilde çalışacak.

Apple'ın iPhone Siri modelini bu kadar çok öne çıkaran özellik muhtemel tüm sistemlerle uyumlu çalışabilmesi. Genel olarak bakıldığında Google Asistan bu kadar güçlü bir uyum sağlayamıyor. Fakat Siri gerçekten de neredeyse akıllı telefonun kendisi gibi davranıyor.