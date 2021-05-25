HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Siri ve Google Asistan birbirlerine fazlasıyla benzediler

Siri ve Google Asistan birbirlerine fazlasıyla benzediler

25.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siri ve Google Asistan birbirinden çok farklı hizmetler gibi görünebilir. Ancak yeni gelen Android 12 güncellemesi ile birlikte birbirlerine fazlasıyla benzeyecekler. İşte konuyla alakalı merak edilen bütün detaylar.

Siri ve Google Asistan birbirlerine fazlasıyla benzediler

Apple Siri birçok açıdan işlevsel çalışıyor diyebiliriz. Google tarafından geliştirilen Asistan programı ise yine benzer şekilde üstün bazı özelliklere sahip. Fakat ikisi sanki birbirinden çok farklı gibi görünüyor. Ancak özünde her iki uygulamanın birbirine yaklaşmaya başladığını söyleyebiliriz.

SIRI'NİN ÖZELLİKLERİ ANDROID'E GELİYOR

Android 12 ile birlikte gelen yeni özellikler sayesinde iPhone cihazlarındaki Siri kısayolları Android'e geliyor. Mesela Android güç düğmesine uzun basılması halinde Google asistan devreye girecek. Normal şartlarda Android telefonlarda bu tür özellikler pek bulunmuyor.

Ortaya çıkan son detaylara göre Google Asistan hizmetleri kapat komutu verilmesi halinde sistem kendisini kapatacak. Ayrıca buna ek olarak Google tarafından geliştirilen Asistan programı diğer sistemler ile daha uyumlu bir şekilde çalışacak.

Apple'ın iPhone Siri modelini bu kadar çok öne çıkaran özellik muhtemel tüm sistemlerle uyumlu çalışabilmesi. Genel olarak bakıldığında Google Asistan bu kadar güçlü bir uyum sağlayamıyor. Fakat Siri gerçekten de neredeyse akıllı telefonun kendisi gibi davranıyor.

Sesli kontrol ile erişime açıldıSesli kontrol ile erişime açıldı

Böyle bir özelliğin farkında olan Google platformu önemli kararlar aldı. Şirket uygulamayı akıllı telefonlarla çok daha entegre hale getirecek. Aslına bakacak olursak bunun pek zor olmayacağını söyleyebiliriz. Peki siz Google Asistan ile ilgili yeni güncellemeler hakkında ne düşünüyorsunuz?

OPPO Reno 6 Pro+ 5G, Snapdragon 870 ile görüntülendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
Aşılama için Tinder yoluAşılama için Tinder yolu
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Baskınlar 06.00'da başladı! Türkiye genelinde operasyon

Baskınlar 06.00'da başladı! Türkiye genelinde operasyon

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.