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Sirke fabrikasında 25 ton sahte votka ele geçirildi; 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 19:09 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, sirke üretim izni bulunan fabrikanın sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Sirke fabrikasında 25 ton sahte votka ele geçirildi; 8 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, sirke üretim izni bulunan fabrikanın sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Operasyonda, 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi de şişelenmeye hazır halde sahte votka ele geçirildi. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen sahte içkilerin, İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelere gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5017 Sokak'ta bulunan ve sirke üretim izni olan fabrikada sahte alkollü içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. İş yerine baskın düzenleyen ekipler, sahte içki imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi ise şişelenmeye hazır halde olan sahte votka ile 28 bin litre kapasiteli 4 tank, 35 bin TPDK bandrolü, 20 bin 700 boş şişe, 83 bin 700 şişe kapağı, 3 bin şişe etiketi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerin bir depoya götürüldüğü ve yapılacak incelemelerin ardından imha edileceği öğrenildi. Şüphelilerin 3 ay önce kiraladıkları fabrikayı için ayda 23 bin 600 TL kira ödedikleri bildirildi.
Ekipler, operasyon sırasında yakaladıkları E.G., M.A., Z.D., M.T., M.E., A.D., E.G. ve O.T.'yi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen M.D.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu yerlerde piyasaya sürmeyi planladıkları öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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Sirke fabrikasında 25 ton sahte votka ele geçirildi; 8 gözaltıSirke fabrikasında 25 ton sahte votka ele geçirildi; 8 gözaltıSirke fabrikasında 25 ton sahte votka ele geçirildi; 8 gözaltıSirke fabrikasında 25 ton sahte votka ele geçirildi; 8 gözaltı

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