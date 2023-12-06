Sirkeci'de turistik bölgede tekmeli sopalı kavga! Sokak ortasında darp edildiler şikayetçi olmadılar

Olay dün akşam saatlerinde Fatih Sirkeci’de meydana geldi. İddiaya göre Hobyar Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'ndeki bir dükkanın önünde bir grupla iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında kavga çıktı.

TEKME SOPALARLA DÖVDÜLER

Grup üyelerinin iki kişiyi ellerinde sopa ve demirlerle tekme tokat dövdükleri anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



İki kişinin tekme tokat dövüldüğünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



YARALILAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. (İHA)









