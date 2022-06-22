Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz şaşırtıcı kullanım alanları

Sirke, yaşam alanlarında güvenle kullanabileceğiniz kimi zaman bir ilaç kimi zamansa etkili bir temizleyicidir. Temas ettiği yeri etkili şekilde temizleyen sirkenin inanılmaz faydaları vardır.

SİRKENİN KULLANIM ALANLARI

BULAŞIKLARINIZI VE BULAŞIK MAKİNESİNİ PIRIL PIRIL YAPAR

Işıl ışıl bulaşıklar ve ışıl ışıl bir bulaşık makinesi için, makinenizde deterjan tabletleri kullanmak ve yeni bir bulaşık makinesi satın almak görece daha kolay çözümler olsa da siz sadece sirke kullanmayı tercih edebilirsiniz. Normal bulaşık deterjanları yerine biraz sirke kullanmayı deneyin. Sirke, bulaşıklarınızdaki tüm yağı kiri çözer ve onları her zamankinden daha lekesiz bırakabilir.

Bulaşıkları temizlemenin yanı sıra sirke kullanmak bulaşık makinenizi de derinlemesine temizler. Birkaç ayda bir bulaşık makinenizi bir bardak sirke koyarak boş olarak çalıştırın. Bunu yaptığınızda makinenizdeki sert su, kireç ve deterjan kalıntıları tamamen temizlenecektir. Bulaşık makinenizi yıkamak için sirke kullanmak, makinenizin maksimum verimle çalışmasını sağlar.

ARABANIN CAMLARINI TEMİZLEYİN

Arabanız, farklı yollarda yaptığı birçok yolculuk sırasında çok fazla yıpranır ve sıradan temizlik malzemeleri, topladığı tüm kiri ve pisliği temizlemeye yetmez. Bir dahaki sefere araba yıkayacağınızda camları temizlemek için biraz sirke kullanmayı deneyin.

Bir taraftan arabanızın camlarını yıkamaya devam ederken bir taraftan da gerektiği kadar sirke sürüp bir ile bez ile ovun. Sonrasında suyla durulayın. Sirke asidik yapısı sayesinde tüm kiri ve pisliği çözüp temizleyeceğinden camlarınız pırıl pırıl ve tertemiz kalır.

AYAKLARINIZI YUMUŞATIR

Pedikür için manikür salonuna gidemeyecek kadar meşgulseniz kendinizi sirkeyle hazırladığınız suyla şımartabilirsiniz. Pedikürün asıl önemli kısmını ayaklarınızı suda bekletmek suretiyle yumuşatıp üzerlerindeki ölü deriyi temizlemek oluşturur.

Bir salonda alacağınız bakım hizmetinin aynısını evde sirkeye biraz kendinize yapabilirsiniz. Ayaklarınızı karışımda yaklaşık 15 dakika bekletin. Daha sonra, tüm ölü deriyi bir ayak törpüsü ya da fırça yardımı ile temizleyin. İşiniz bittiğinde ayaklarınız bir uzmanın elinden çıkmış gibi görünecektir.

HAVLULARINIZI YUMUŞACIK YAPAR

Havlular kullandıkça daha sert ve daha az kabarık hale gelir. Güzel bir banyo veya duşun ardından bunu vücuda sarmak pek de iyi hissettirmez. Havlularınızı kabarık ihtişamlı görünümlerine tekrar kavuşturmak istiyorsanız onlara sirke tedavisi uygulayın. Havlularınızı yıkarken çamaşır makinesine yarım bardak sirke dökün. Havlularınız yeniden yumuşak ve kabarık olacaktır.

MORLUKLARIN GEÇMESİNİ HIZLANDIRIR

Hepimiz ara sıra bir yerlerimizi morartırız! Morlukların daha hızlı iyileşmesi harika olurdu değil mi? Siz de öyle düşünüyorsanız sirkeyle bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bir daha bir yeriniz morardığında elinize bir kâğıt havlu alın ve üzerine biraz damıtılmış beyaz sirke dökün. Bunu etkilenen bölgeye uyguladığınızda sirke içerisindeki bileşenler çürüğün iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Bu uygulama ayrıca cildinizdeki mor görüntü ve çürükten kaynaklı ağrı ile de ilgilenecektir.

MEYVELERİN DAHA UZUN SÜRE TAZE KALMASINI SAĞLAYIN

Sirkeyi kullanma yollarından biri de marketten aldığınız meyve ve sebzeleri yıkamaktır. Bunun için sadece, suyla dolu geniş bir kaba yarım bardak sirke ekleyin. Meyve ve sebzelerinizi yaklaşık on dakika içerisinde bekletin. Buzdolabına koymadan önce onları duruladığınızdan emin olun. Sirke, sebze ve meyvelerin daha hızlı bozulmasına neden olan elementleri temizler. Meyve ve sebzelerinizi buzdolabına koymadan önce sirke ile yıkamak, onları bir hafta daha fazla bozulmadan korumanızı sağlayacaktır.

LEKELERİ ÇIKARIN

Ne kadar dikkatli olsanız da ara sıra giysilerinizi leke yapabilirsiniz. Ancak leke çıkarıcı ile ovalamak veya daha da kötüsü onu tamamen çöpe atmak yerine, hemen zorlu görevleri çocuk oyuncağına dönüştüren sirke şişenizi kapın. Lekeyi fark eder etmez etkilenen bölgeye biraz sirke sürün. Ardından her zamanki gibi yıkayın. Hemen yıkamanıza gerek yok, çamaşırlarınızı birkaç gün sonra yıkasanız bile sirke işe yarayacaktır. Lekeli parçayı yıkadığınızda sirke lekeyi hemen sökecek ve giysiniz yeni gibi olacaktır.

KENDİ ŞAMPUANINIZI YAPIN

Eğer saç deriniz çok yağlıysa saç tellerini tahrip etmeden yıkamaya çalışmanın yarattığı strese aşinasınızdır. Bu nedenle, saç dipleriniz için bir servete mal olan arındırıcı şampuanlar satın almak yerine sirke ile kendi şampuanınızı yapabilirsiniz. Eski bir şampuan şişesi alıp su ve sirke karışımı ile doldurun. Sirke tüm karışımın üçte biri kadar olmalıdır. Şişeyi iyice çalkalayın ve karışımı saçınıza uygulayın. Uygulama sırasında saçı kökten uca tarayın. Saçınızda yaklaşık beş dakika bekletin ve durulayın. Bunu yaptığınızda tertemiz ve parlak saçlara sahip olacaksınız. Saçınızın yağlanmaması için bunu haftada bir kez yapın.

GÜNEŞ YANIĞINI YATIŞTIRIN

Güneşte yanmak can sıkıcı ve acı vericidir. Güneşli bir günde asla güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmamalısınız. Ancak buna dikkat etseniz de hayatınızda en az bir kez buna maruz kalma ihtimaliniz yüksektir. Böyle bir durumda, kendi kendine iyileşmesini bekleyerek acıya katlanmanız gerekmez. Acınızı azaltmaya yardımcı olmak için biraz sirke uygulayın. Buzdolabına bir şişe elma sirkesi koyun. Soğuyunca yumuşak bir bezin üzerine biraz dökün ve yanan kısımlara nazikçe uygulayın. Sirke kaşıntı ve soyulmayı azaltacaktır. İyileşene kadar teninizdeki kızarıklık kalacak ancak, sirke güneş yanığını yavaş yavaş iyileştirecek ve ağrıyı biraz olsun hafifletmeye yardımcı olacaktır.

KIRIŞIKLIK GİDERİCİ YAPIN

Sirke, mutfak dışında başka amaçlar için de kullanılabilir. Her an elinizin altında olmalıdır. Çamaşır yıkadıktan sonra büyük olasılıkla ütülenmesi gereken bazı giysileriniz olacaktır. Ütü yapmak çok fazla zaman alır ve zahmetli olabilir. Bu nedenle, ütülemeye zaman ayırmak yerine sirke kullanın. Bir sprey şişesine bir çay kaşığı saç kremi ve bir yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin. Giysilerinizi kurutucudan çıkardığınızda karışımınızın bir kısmını üzerlerine püskürtün. Karışım kırışıklıkları giderecek ve kıyafetleriniz ütüye gerek kalmadan giyilmeye hazır olacaktır.

CAM SİLECEKLERİNİ TEMİZLEYİN

Sirkeyi araba camlarınızı temizlemenin yanı sıra, cam sileceklerinizi daha etkili hale getirmek için de kullanabilirsiniz. Silecekler zamanla camda çizgiler oluşturmaya başlar. Camlarınızı daha temiz ve görüşünüzü daha net hale getireceklerine bunun tam tersini yapmaya başlarlar. Lekeler oluşturur ve camları bulanıklaştırırlar.

Ancak yeni silecekler almanıza gerek yok. Sadece damıtılmış beyaz sirkeye batırılmış bir bez kullanın ve lastiği uçtan uca bununla temizleyin. Sirke, camlarda bulanıklığa neden olan kirleri temizleyecektir. Bu tüyo ile cam sileceklerinizi en etkin oldukları hale geri döndürebilirsiniz.

BOĞAZ AĞRISINI YATIŞTIRIR

Çoğu insana sirke içmek dünyadaki en kötü fikir gibi gelir. Hoş tadıyla bilinen bir şey olmasa da sirke, boğaz ağrınızdan kurtulmak için ihtiyacınız olan şey olabilir.

Bir daha boğazınızda bir hassasiyet oluşursa, bir bardak sıcak su alın ve içine birkaç yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Sonra tat vermesi için biraz bal karıştırın. Hazır olduğunda bütün karışımı için. Nefesiniz kötü kokabilir ancak boğaz ağrınız çok daha iyi olacaktır.

SİFONU TEMİZLEYİN

Sifon daima unutulurken, klozet tuvaletin temizlik zamanı geldiğinde tüm dikkatleri üzerine çeken kısmıdır. Ancak, sifon da klozet kadar kirlenir. Kir, pas ve sudaki kalıntılar zamanla birikir ve dikkat edilmezse bu durum tuvaletinizin işlevselliğine etki edebilir. Neyse ki böyle durumlar için sirke imdada yetişir.

Sifonunuzu temiz ve maksimum işlevsellikte tutmak için içerisindeki suya biraz sirke ekleyin. Sirke, sifonun iç kısmındaki tüm mineral kalıntılarını gidererek temiz ve yeni kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca tüm iç aksamlar çaba harcamaksızın iyi çalışır durumda tutulacaktır. Zaman zaman içindeki suya biraz sirke ekleyin, böylece sifonunuz hep iyi durumda kalsın.

LAVABONUZU AÇIN

Duş gideriniz kadar lavabonuz da tıkanmaya eğilimlidir. Zamanla lavabonuzun giderinde bir miktar kir birikebilir. Bu, lavabonun tahliyesini zorlaştıracaktır. Tıkanıklığı gidermek için kimyasal bir lavabo açıcı kullanmak yerine, biraz sirke dökün ve aynı sonuçları elde edin.

İlk adım, lavabo giderine biraz kaynar su dökmektir. Ardından, sırayla birer bardak karbonat ve sirke dökün. Karışımı yaklaşık beş ila on dakika bekletin. Sirke ve karbonat karışımı, köpüren bir solüsyon oluşturacak borulardaki kiri sökecektir. Tıkanıklığın giderildiğinden emin olmak için gidere biraz daha kaynar su dökün. Sonunda, açık ve temiz bir lavabonuz olacaktır.

YANMIŞ TAVAYI TEMİZLEYİN

Dünyanın her yerinde en deneyimli şefler bile arada sırada tavalarını yakarlar. Dolayısıyla bizim gibi evde yemek yapan sıradan insanların mutfakta geçirdikleri süre içerisinde aynı durumdan muaf olmaları beklenemez. Ancak yanmış bir tavayı temizlemek göründüğü kadar da zor değildir.

Tavanız yanmışsa paniğe kapılmayın. Sadece tavayı ocağa koyun, içine bir bardak su ve bir bardak sirke dökün. Ardından bu karışımı kaynatın. Çözelti kaynama noktasına gelir gelmez ocağınızı kapatın. İki yemek kaşığı karbonat koyun ve birkaç dakika bekletin. Ardından tüm karışımı boşaltıp normal bulaşık süngeriyle tavayı temizleyin. Yıkamayı bitirir bitirmez tavanız yeni gibi görünecektir.



