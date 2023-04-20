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  4. ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleri

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleri

20.04.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayram namazı vakitleri hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ülkemizin her noktasında bayramın ilk günü bayram namazı kılınacak. Vatandaşlar ise kendi yaşadıkları şehirdeki bayram namazı vaktini merak ediyorlar. Peki, Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta? İşte 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleri...

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleri

Şırnak bayram namazının saat kaçta kılınacağına dair araştırmalar hız kazandı. 21 Nisan Cuma günü yani bayramın ilk günü her ilde cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Peki, Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm ayrıntılar...

Ramazan Bayramı namaz saatleri açıklandı. Bayram namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Şırna'ta bayram namazı saat 05:58'te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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  1. Rekat
    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

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Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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